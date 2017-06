Deportivo Cuenca incluye a Uchuari y hace variantes para recibir a El Nacional

Con la reaparición del volante lojano Jonny Uchuari, Deportivo Cuenca presentará cinco cambios con relación a los últimos tres cotejos del torneo nacional de fútbol. Este viernes 9 de junio del 2017, desde las 20:00, recibe a El Nacional en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Uchuari se recuperó de una lesión que lo alejó de los partidos con Delfin, Emelec y Clan Juvenil, cuyos resultados fueron adversos. Se suma el compromiso de la Copa Conmebol Sudamericana, en la que ‘Expreso Austral’ fue eliminado por el club boliviano Oriente Petrolero, en penales.



Roberto Luzarraga y Luis Saritama van como titulares en los puestos del defensa argentino Brian Cucco y del volante Andrés Oña, quienes están suspendidos por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Silvio Gutiérrez cubrirá el puesto dejado por el lateral izquierdo Ronaldo Jonhson, quien salió expulsado en la fecha anterior.



Brian Heras, quien suma siete partidos en la Serie A del fútbol ecuatoriano, se entrenará este año en el arco cuencano en reemplazo del portero Hamilton Piedra, quien está de gira por Estados Unidos con la Tricolor. Tiene 22 años y en los últimos cinco meses perdió 12 kilos de peso.



La última vez que atajó Heras fue el 19 de noviembre del 2016. Ingresó en el segundo tiempo del partido con River Ecuador, en Guayaquil, en sustitución de Piedra, quien sufrió un esquince en la rodilla izquierda. El cotejo terminó 2-1 a favor del conjunto guayaquileño.



Heras debutó como futbolista profesional en junio del 2013, ante El Nacional. Marcelo Ojeda (argentino) y Ángel Mosquera estaban lesionados; mientras Piedra fue convocado a la selección Sub 20. Por su desempeño, se mantuvo en el arco ante El Nacional (atajó un penal en Quito), Liga de Quito, Barcelona y Deportivo Quevedo.



El 2014 jugó un solo partido y fue ante Mushuc Runa. El 2015 no tuvo ninguna participación con el equipo de primera, pero actuó 19 encuentros en el torneo de reserva. Este año suma cuatro partidos en el conjunto de reserva. Llegó al ‘Expreso Austral’ en el 2011.



Heras se siente más ágil con su peso actual de 71 kilos y agradece a los profesionales involucrados por las recomendaciones entregadas en su momento. Se siente tranquilo previo al juego con El Nacional, aunque reconoce que en los primeros minutos de un partido siempre hay nervios. “Confío en Dios y estoy seguro que me irá bien”.



En la actualidad, tiene un plan nutricional que sigue con rigurosidad; además acude al gimnasio para fortalecer sus músculos. Él está consciente de lo difícil que es reemplazar a Piedra, puesto que “su nivel es muy alto y en este año es el arquero más regular del torneo nacional”.



Según Fernando Regules, preparador de arqueros del Cuenca, “Heras es un arquero con personalidad, que tiene buena pegada en el saque, reacción, ha mejorado en el juego aéreo”. A su criterio, la falta de continuidad lo suplirá con voluntad y simpleza.



El Nacional, por su parte, llegó con anticipación a la capital azuaya con la idea de sumar la tercera victoria consecutiva. Los jugadores y el técnico uruguayo Eduardo Favaro comentaron que aprovecharán el buen estado anímico del plantel tras los dos últimos triunfos conseguidos ante Clan Juvenil y Macará.