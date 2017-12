D. Cuenca enfrentará al Luqueño en el primer cotejo de la Sudamericana 2018

El partido entre el paraguayo Sportivo Luqueño y el ecuatoriano Deportivo Cuenca inaugurará el 13 de febrero la Copa Sudamericana, en una primera fase que se extenderá hasta el 10 de mayo, informó la Conmebol este viernes.

La fase inicial está compuesta por 44 equipos de los 10 países afiliados a la Conmebol, repartidos por 6 de Argentina y de Brasil, además de 4 de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, respectivamente.



El peruano UT Cajamarca jugará contra el uruguayo Rampla Juniors también el 13 de febrero, día en que el venezolano Zamora se las verá contra el argentino Colón.



Dos días después será el turno del chileno Unión Española, que enfrentará al peruano Sport Huancayo; del paraguayo Nacional contra el venezolano Mineros; y del argentino Defensa y Justicia ante el colombiano América de Cali.



Las revanchas de la primera fase darán comienzo el 10 de abril con estos tres partidos: Jaguares (COL) vs. Boston River (URU); Liga de Quito (ECU) vs. Guabirá (BOL) y Deportivo Cali (COL) vs. Danubio (URU).



De esos enfrentamientos se clasificarán a la segunda ronda 22 conjuntos, a los que se sumarán otros 10 que llegarán de la Copa Libertadores, por lo que habrá otro sorteo, el 10 junio, para dirimir los nuevos emparejamientos de ida y vuelta, que servirán para determinar el devenir de la competición hasta la final.