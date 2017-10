Un arrollado Deportivo Cuenca goleó 3 – 0 a un deslucido Clan Juvenil 

Deportivo Cuenca fue un equipo efectivo y arrollador ante un débil Clan Juvenil la noche de este 18 de octubre del 2017. Los morlacos se impusieron 3 – 0 al conjunto de Sangolquí; los locales tuvieron la oportunidad de marcar más goles, pero no la supieron aprovechar.

Los goles del ‘expreso austral’ los anotaron Jonny Uchuari, al minuto 53, y Juan Dineno en dos ocasiones al 74’ y 82’. Con sus dos tantos el delantero argentino comparte el primer lugar de la tabla de goleadores con Hernán Barcos de Liga de Quito.

Deportivo Cuenca controló las acciones desde el inicio del compromiso, Luis Fernando Saritama trataba de llegar al área rival con centros que no eran bien definidos por los delanteros morlacos. Clan Juvenil, por su parte, intentaba contener los ataques de los locales en la mitad de la cancha.



A los 18 minutos el 'expreso austral' tuvo la primera opción clara del compromiso, Richard Schunke recibió un centro y cabeceó al arco, pero el portero Rubén Lajones estuvo atento y detuvo el remate del defensa argentino.



Los locales no dejaban de atacar, cerca del final del primer tiempo un error de Lajones por poco se convierte en el primer gol de Deportivo Cuenca. El arquero del equipo de Sangolquí soltó el balón en el área chica y Jonny Uchuari no pudo aprovechar la equivocación del guardameta del Clan.



El primer tiempo terminó empatado 0 a 0, pero el club morlaco dominó durante los 45 minutos. Una muestra de esto fue la cantidad de remates al arco, en total los jugadores de Deportivo Cuenca sumaron 10 disparos, frente a cuatro del Clan Juvenil.



Los locales mantuvieron su juego ofensivo durante el inicio de la segunda etapa y lograron adelantarse en el marcador al minuto 53, el jugador que convirtió el 1 - 0 fue Jonny Uchuari. El 'pipiolo' recibió un pase en el borde del área, superó a los defensas del Clan y con un remate cruzado a la derecha anotó el primer tanto del compromiso.



En el mejor momento de Deportivo Cuenca, Clan Juvenil estuvo cerca de empatar el marcador con un tiro libre ejecutado por Jhonatan De La Cruz que fue detenido por el arquero Hamilton Piedra.



En la siguiente jugada, los visitantes se quedaron con diez jugadores en el campo de juego, el defensa Isaac Mina recibió una tarjeta roja por una entrada fuerte sobre un jugador del 'expreso austral'.



Al 73' Vinicio Espinel, árbitro del cotejo, sancionó penal por una mano dentro del área. El encargado de ejecutar la sanción fue el argentino Juan Ignacio Dineno, quien remató a la izquierda y marcó el 2 - 0.



Pero aún faltaba el tercer gol del compromiso y el encargado de marcarlo fue, nuevamente, Juan Dineno quien recibió un rebote del arquero de Clan Juvenil y disparó con potencia al arco para sentenciar el 3 - 0 a los 82 minutos.



El cotejo terminó con victoria de los locales, con ese resultado el equipo dirigido por Gabriel Schürrer ascendió al tercer lugar de la segunda etapa con 25 puntos, dos más que El Nacional que se ubica en la cuarta posición.

El árbitro designado para este compromiso fue Vinicio Espinel, asistido por Luis Vera y Jorge Párraga.



Alineación de Deportivo Cuenca:

Alineación de Clan Juvenil:



Rubén Lajones en el arco; Jorge Valencia, Daniel Patiño, Isaac Mina, Eddy Mejía en la defensa; Henry León, Julio Ortiz, Jonathan De La Cruz, Madions Julio en el mediocampo; Miguel Pérez y Luis Congo en la delantera.