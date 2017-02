Usain Bolt capturó el mejor 'selfie' de la historia del deporte

Usain Bolt, atleta jamaiquino plusmarquista mundial y olímpico, nuevamente sorprendió a sus seguidores y a los aficionados del deporte a escala mundial, al tomarse una 'selfie' con los deportistas que hicieron historia en el 2016.

El carismático Bolt es un ferviente usuario de las redes sociales, y no desaprovechó la ocasión durante la ceremonia de entrega de los Premios Laureus realizada el pasado 14 de febrero para reunir a varias personalidades del ámbito deportivo. En esta ocasión utilizó su cuenta de Twitter (@usainbolt) para reunir a la gimnasta Simone Biles, el expiloto de F1 Nico Rosberg, y a Claudio Ranieri, entrenador del sorprendente Leicester inglés en una imagen que se volvió viral y en forma exponencial.

Pero no solo ellos aparecen en la inédita imagen que incluso ya fue bautizada como "el mejor selfie en la historia del deporte".

En un ángulo que casi se pierde, también se aprecia al múltiple medallista olímpico Michael Phelps, la italiana Patrice Vio quien se destacó en esgrima; y a los integrantes del equipo olímpico de Refugiados durante los Juegos de Río 2016.



Tanto Simone Biles como el propio Usain Bolt fueron nombrados como deportistas del año mientras que Rosberg recibió el premio revelación del año por su título conseguido en la máxima categoría del automovilismo. Por otra parte, Leicester City fue galardonado con el premio al espíritu deportivo al consagrarse campeón de la Premier League en 2016.



Pero el premio al mejor equipo, fue para los campeones de beisbol de Grandes Ligas de EE.UU., los Chicago Cubs, y el equipo Olímpico de Refugiados obtuvo el reconocimiento a la inspiración deportiva.



En la ceremonia también se premió al momento deportivo del año. En este apartado, los jugadores Sub 12 del FC Barcelona se llevaron la distinción por su conmovedor esfuerzo de consolar a sus rivales japoneses durante la final de esa categoría.



El evento deportivo no olvidó a Michael Phelps en la categoría del regreso deportivo del año; o a Beatrice Vito como mejor deportista con discapacidad y a la inglesa Rachel Atherton, elegida como la mejor deportista de acción del año.