Serena Williams avanzó a los cuartos de final en el Abierto de Australia 

Serena Williams logró este lunes su undécimo pasaje a cuartos de final del Abierto de Australia, en su carrera para sumar 23 títulos de Grand Slam.

Williams derrotó a la checa Barbora Strycova, ubicada en el puesto 16 del mundo, con parciales de 7-5 y 6-4 y ahora se enfrentará a la británica Johanna Konta, que se impuso por 6-1 y 6-4 a la rusa Ekaterina Makarova.



La tenista estadounidense, actual número dos en el 'ranking' de la WTA, se unió a su hermana Venus, que también se clasificó a cuartos de final.



Después de que la alemana Angelique Kerber, vigente campeona del Abierto de Australia y número 1 del mundo, cayó eliminada el domingo, Williams podría recuperar el cetro mundial, si gana el torneo.



"Me encanta la presión, yo llevó bien lo de la presión", dijo en respuesta a una pregunta sobre por qué competía. "Me encanta este juego y honestamente creo que no tengo nada que perder. Ahora mismo todo es un extra para mí", agregó.

El partido del sábado, en realidad una cita con la historia para Serena, ya que si logra ganar el torneo marcaría un récord de 23 Grand Slams a su haber, dejando atrás la marca de Steffi Graf.



Por su parte, Konta afronta el partido con Williams con energía y buena disposición.



"Va a ser un honor difícil de creer y no puedo esperar", dijo a la prensa. En tanto, la croata Mirjana Lucic-Baroni derrotó a la estadounidense Jennifer Brady con parciales de 6-4 y 6-2. La croata de 34 años, 79 del mundo, llevaba 18 años sin acceder a cuartos de un Grand Slam (en 1999 disputó semifinales en Wimbledon).



También se clasificó a cuartos de final la checa Karolina Pliskova, quinta del mundo, al derrotar a la australiana Daria Gavrilova, N. 26, por 6-3, 6-3.



Pliskova sustentó su victoria en el servicio (12 aces, entre ellos la bola de partido) .



La checa de 24 años, finalista del último Abierto de Estados Unidos, accede por primera vez entre las ocho mejores del torneo australiano.