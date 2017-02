Renzo Olivo ganó a Emilio Gómez en un partido intenso en el club Jacarandá

El argentino Renzo Olivo ganó en su ley: vino de atrás para vencer al ecuatoriano Emilio Gómez, por 5-7, 6-2 y 7-6, en dos horas y 30 minutos."Es un jugador que suele remontar partidos. Yo tenía para definir en el tercer set, pero no lo hice", dijo el ecuatoriano, visiblemente afectado por el resultado.

En efecto, tuvo en ese octavo 'game' la posibilidad de liquidar el partido. Estaba 4-3 adelante en el marcador y tenía un quiebre a su favor. No pudo manejar ese escenario a favor y la situación se complicó con la arremetida de Olivo, que mostró mayor decisión y fuerza en su juego de fondo. "No pude cerrar el set", añadió.



Olivo, que el año pasado fue la revelación del ATP 250 Ecuador Open al derrotar al español Fernando Verdasco y llegar a cuartos de final, es un jugador mucho más maduro, con un tenis en ascenso.En el 2016 vino a Quito sin entrenador, financiando sus propios gastos a jugar la 'qualy', desde donde llegó al cuadro principal. Hoy es octavo cabeza de serie por su ubicación 103 en el 'ranking' de la ATP.



Su próximo rival será el colombiano Santiago Giraldo, quien eliminó al alemán Benjamín Becker, por 6-4 y 6-4. "Es uno de los mejores partidos que he jugado en Quito. Tuve un solo día de entrenamiento completo, por ocasiones sentí fatiga durante el partido", añadió Gómez.



El ecuatoriano mostró pasajes interesantes de su juego. Luchó y ganó puntos después de intensos intercambios donde las bolas picaban en la misma línea de fondo. Su juego con la derecha tiene más fuerza y su revés a dos manos tiene mayor efecto para complicar al rival. Lo que aún debe corregir es su concentración y su fortaleza mental para resolver jugadas.