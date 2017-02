Los hermanos Nicolás y Giovanni Lapentti perdieron en dobles en el ATP 250 Ecuador Open

Hay todavía calidad pero faltó ritmo de competencia. Nicolás y Giovanni Lapentti perdieron su partido de dobles frente a Hans Podlipnik (Chile) y Máximo Schnur (EE.UU) por 5-7, 7-6 y 10-8 del ATP 250 de Quito.

"La verdad es que jugué a buen nivel, no me lo esperaba, pero sí faltó mayor velocidad", dijo Nicolás Lapentti, la noche de este martes 7 de febrero.



Giovanni, que siempre es más expresivo se mostró molesto: "este deporte me enseñó a ganar y perder, eso hoy pudimos cerrar el partido en el segundo set, y no lo hicimos. Yo fallé".



En efecto, el partido estuvo para la pareja ecuatoriana, pero la falta de competencia hizo que dejaran escapar la victoria cuando estaban adelante 5-3 en el segundo set. Dejaron que la pareja extranjera creciera en su juego y ganara el set en la muerte súbita.



"Nos desordenamos, nosotros no hemos jugado dobles hace años, y ellos lo hacen todas las semanas. Eso se notó", añadió Giovanni.

Los Lapentti disfrutaron de este partido, que fue el último de manera oficial de Giovanni. Estuvieron respaldados por unos 500 aficionados que aplaudieron puntos ganados con acciones estrategia y buen tenis como el que ocurrió en el primer set cuando Nicolás salvo una bola que parecía perdida y tras la devolución de la pareja rival, apareció Giovanni para rematar con fuerza y quebrar el servicio a sus rivales. "Me voy con un un buen sabor de boca por el nivel juego que no me esperaba, pero con un pequeño sabor amargo por la derrota, me habría gustado jugar un partido más", dijo Nicolás.



En tanto, el manabita Gonzalo Escobar, en pareja con el argentino Juan Pablo Paz, vencieron por 3-6, 6-2 y 10-8 al estadounidense Rajeev Ram y el serbio Janko Tipsarevic.



En la siguiente ronda se enfrentará al ganador del cotejo entre Nicholas Monroe (EE.UU.)-Artem Sitak (Holanda) vs. Sergio Galdós (Perú)-Jeevan Nedunchezhiyan (India).