Roger Federer oficializó su ausencia en Roland Garros

Después de semanas de especulaciones, el tenista suizo Roger Federer confirmó el lunes 15 de mayo de 2017 que no jugará el torneo de Roland Garros y oficializó así que se saltará toda la temporada de arcilla.

A través de un comunicado, Federer, campeón de Roland Garros en 2009, indicó que prefiere continuar con su preparación para la temporada sobre césped y canchas duras, razón por la que decidió no participar en la arcilla parisina. "Lamentablemente, he decidido no participar en el Abierto de Francia", comentó Federer en su comunicado. De esta manera, el helvético volverá a faltar en Roland Garros por segundo año consecutivo, ya que la temporada pasada estuvo ausente porque se estaba recuperando de una lesión en la rodilla. "Para intentar jugar en el circuito durante muchos años, creo que lo mejor es saltarme la temporada de arcilla de este año, y prepararme para el césped y la campaña en pistas duras", explicó el suizo, que aclaró que en busca de llegar a París, estuvo "trabajando muy duro", tanto dentro como fuera de la pista durante el último mes.



Sin embargo, junto a su equipo resolvieron que no tenía sentido alterar la preparación para disputar sólo un torneo sobre polvo de ladrillo. "El comienzo del año ha sido mágico para mí, pero debo reconocer que la programación que realice será clave para mi longevidad en el circuito.



Así, mi equipo y yo hemos concluido que jugar un solo torneo sobre arcilla no era lo mejor para mi tenis y mi preparación física", explicó el campeón de 18 títulos de Grand Slam. A pesar de bajarse de esta edición, Federer le prometió a los aficionados franceses que regresará a París el año próximo.



Federer, campeón en el Australian Open y en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami en 2017, no jugó ningún partido en el año sobre polvo de ladrillo, la superficie que menos cómoda le queda y que más desgaste le produce, pero había avisado que decidiría a último momento si se presentaba en París.



En lo que va de la temporada, el número cinco del mundo eligió con precisión quirúrgica sus apariciones en el circuito. Después de ganar Australia en enero, Federer recién volvió a jugar en Dubai en febrero, donde perdió con el ruso Evgeny Donskoy en la que es su única derrota del año. Luego reapareció en marzo, cuando ganó de forma consecutiva los torneos de Indian Wells y Miami.



Confirmada su ausencia en París, su temporada continuará en el césped, donde tiene previsto jugar de manera consecutiva en Stuttgart, Halle y Wimbledon.