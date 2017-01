Peterhansel y Sunderland afianzan lideratos en séptima etapa del Dakar 

El piloto francés Stéphane Peterhansel (Peugeot) y el inglés Sam Sunderland (KTM) afianzaron sus lideratos en autos y motos el lunes 9 de enero de 2017, en la séptima etapa del rally Dakar 2017, entre La Paz y Uyuni, un trazado modificado y recortado como consecuencia de las lluvias que afectan a Bolivia desde el pasado viernes.

Los tramos de enlace también fueron rectificados y constaron de 640 km. repartidos en dos zonas de 400 y 240. En total, los pilotos recorrieron 801 km. hasta Uyuni, casi 200 km. más de los previstos inicialmente.



'Míster Dakar' cubrió los 161 km. de especial -originalmente estaban pautados 322- con un tiempo de 1:54:08 segundos, seguido por su compañero de equipo y compatriota Sébastien Loeb, a 48 segundos, y el sudafricano Giniel De Villiers (Toyota), a 3:33.



"No ha sido una etapa fácil, con mucha navegación. Había algunos lugares algo blandos, no grandes dunas, pero en altitud tampoco tenemos la misma potencia", aseguró Peterhansel, ganador de seis títulos en autos (2004, 2005, 2007, 2012, 2013 y 2016) e igual número en motos (1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998).



'Peter', que se impuso en la tercera etapa con final en San Salvador de Jujuy, Argentina, lidera la clasificación general con 1:57 sobre Loeb y 11:07 sobra el español Nani Roma (Toyota).



"Vamos por todo lo que podamos conseguir. Luego ya haremos cuentas. Va a haber pelea, como el año pasado. Con Seb (Loeb), pero también con Cyril (Despres)que no está muy atrás. Y luego Nani sigue siendo muy rápido y se le da bien la navegación", agregó el francés.



En el curso de esta etapa maratón, los pilotos no podrán recibir asistencia en sus vehículos.



La segunda parte de la jornada maratón se completará el martes con la octava etapa entre Uyuni y Salta, en Argentina, sobre un trazado de 892 km, con 492 de especial.

