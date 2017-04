La Quito-Últimas Noticias 15K se vive desde el jueves 20 de abril de 2017

"Nos vemos el 4 de junio" dijo María Teresa Guerrero, la 'Flaca'. Ayer, se probó la camiseta de la Quito-Últimas Noticias 15K, antes de partir a Estados Unidos, su lugar de residencia.

Esta noche (19:00) en el Best Western CPlaza Hotel se realizará la presentación de la carrera, cuya edición 57ª se disputará el primer domingo de junio. "Soy una de las pocas costeñas que viene a Quito a esta carrera. Es espectacular. La gente apoya a todos los participantes, no solo a quienes somos conocidos. Los atletas vamos conversando unos con otros, hay fotografías, hay fiesta", añadió la triatleta que correrá por décima ocasión esta competencia.

"La primera vez que participé, hice mi peor tiempo. Desde entonces, la Últimas Noticias se convirtió en un reto. Cada año mejoré mi tiempo en dos minutos. En mis primeras participaciones subí la 'rompecorazones', en el sector del Cumandá, era muy dura", detalló con sus habituales alegría y energía.



Aconsejó a los atletas que participarán en la competencia: "Una carrera de 15 ­kilómetros no se puede correr sin entrenamiento. Faltan 44 días, un tiempo considerable para seguir un cronograma de prácticas. Los entrenamientos previenen las lesiones".



Pero no deja de invitar a participar. “Quien practica atletismo debe correr, al menos una vez, esta carrera. Nuestra Serranía ecuatoriana tiene hermosos escenarios deportivos para entrenarse, en Quito se puede realizar en los parques La Carolina, Metropolitano y Bicentenario. Tienen la ruta del Chaquiñán. Entrenarse en altitud tiene ventaja, pero siempre que se haga con un entrenador".



Este año tiene una motivación especial para ser parte de la Ultimas 15K. "Vamos a correr con una camiseta TSX, con las mismas características de fabricación de mi línea de ropa deportiva, la Flaca Guerrero".

Estas prendas deportivas son fabricadas en nailon, con la tecnología bodytech Dry, un sistema que permite transferir la humedad generada por el sudor y evaporarla rápida y eficientemente. "La ropa se seca enseguida. Para un atleta es molestoso correr con la ropa mojada. El domingo pasado, en Portoviejo, corrí con la camiseta de mi línea deportiva, pero olvidé el short. La camiseta se secó enseguida, mientras que el short, que no era TSX, me pesó mucho en la parte final".



Además, destaca que estas prendas también tienen el sistema Sanitized, que funciona como un desodorante que impide correr con olores desagradables.



María Teresa Guerrero, desde su condición de atleta, realizó dos recomendaciones más. "La camiseta no tiene costuras. Es un detalle que muchos fabricantes no consideran. En carreras de más de 10 km producen laceraciones en el pecho, el cuello y en los brazos".



Ingesa es la fábrica que produce las prendas TSX de la Flaca Guerrero y de la Últimas Noticias 15 K.