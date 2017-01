Dos finales  de la Liga  Nacional de baloncesto se juegan en Portoviejo

"Estamos en una instancia en la que solo sirve ganar", declaró Juan Pablo Álvarez, jugador de Iccan. Esta noche el equipo de Macas visita al HR Portoviejo, en el coliseo La California, en el tercer partido de la final de la Liga Nacional de Basquetbol.

La serie, al mejor de cinco cotejos, está igualada a una victoria: el viernes ganó HR por 85-81 y el sábado lo hizo Iccan por 83 a 73. Los dos partidos fueron en Macas. "La derrota fue muy dolorosa para nosotros. Creo que entramos al partido algo relajados. En el segundo juego teníamos la obligación de ganar, lo hicimos pero hay cosas por corregir en los partidos que nos restan", añadió Álvarez, quien en los dos partidos ha tenido que marcar al estadounidense Jordan Johnson, la gran figura de las finales.



Johnson anotó 53 puntos y convirtió nueve canastas triples. "Es muy difícil marcarlo, su habilidad hace que juguemos al límite", añadió Álvarez, de 28 años, quien busca su tercer título en la Liga Nacional.



Reconoce que su equipo falló en la defensa y "no tenemos solidez ofensiva en estos dos partidos, el equipo no ha alcanzado todo su potencial. No hemos estado finos en la puntería".



También dice que la fatiga empieza a pasar factura. "La mayoría de jugadores vivimos en Quito y hemos tenido que viajar a Macas y a otras sedes como Vinces, Chone, Guayaquil vía terrestre. Pero si queremos ser campeones, debemos superar todas las adversidades".

Iccan visita por segunda ocasión Portoviejo. En el partido de la primera fase perdió por 83 a 72. "No sabemos con qué escenario nos vamos a encontrar, pero vamos dispuestos a lograr nuestro objetivo que es ganar".



Juan Pablo Álvarez ha jugado cinco ediciones de la Liga Nacional. Ganó dos títulos y jugó instancias finales en las otras tres. "He visto crecer la afición en escenarios como Macas, Ibarra, Ambato y Portoviejo, pero sería importante que los clubes de Quito y Guayaquil participen en la Liga Nacional para que el basquetbol dé el salto de calidad que se necesita".



HR Portoviejo, que por primera ocasión se clasificó a las finales, es un equipo joven en la Liga Nacional. Su entrenador, Jimmy Cedeño, es un técnico que dirige la escuela de formación de baloncesto de Manabí y también el equipo. "Tenemos jugadores de 16 años, y los extranjeros han venido a complementar nuestro trabajo", dijo el DT.



Cedeño espera que los aficionados manabitas llenen, hoy y mañana, el coliseo La California. "Durante el desarrollo de la gente no fue en el número que esperábamos".



Los partidos tres y cuatro de la serie final se disputarán desde las 20:00 en Portoviejo. Si la serie se mantiene empatada, habrá un quinto partido que se jugará el viernes 13 en el coliseo La Loma de Macas.