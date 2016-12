Importadora Alvarado e Iccan jugarán un quinto partido por la Liga Nacional de Baloncesto

Importadora Alvarado de Ambato e Iccan de Macas jugarán un quinto partido para definir el segundo finalista de la Liga Nacional de Baloncesto. Los equipos están empatados en la serie de semifinales con dos triunfos cada uno. El primer finalista es el plantel de HR Portoviejo que se impuso con tres triunfos a uno ante el Piratas de los Lagos – FDI.

El quinteto ambateño no logró vencer en la cuarta semifinal a Iccan y perdió 74 -78. El encuentro fue disputado de principio a fin en el coliseo de los Deportes de Ambato la noche del miércoles 28 de diciembre del 2016.



El primer periodo inició con una férrea marca desde ambas zonas. Los lanzamientos de tres puntos desde fuera del área y los pases consecutivos fueron la constante en el partido. El Club 'importador' no logró contener el ímpetu por los dirigidos por el DT Juan José Pidal que se impusieron en el primer periodo por 16 a 17. En el segundo parcial el plantel que juega como local en el cantón Macas se anticipó a las jugadas y fortaleció la defensa logrando ponerse adelante por tres puntos con 36 a 39.



La desesperación en Importadora Alvarado e Iccan se evidenció al no poder concretar los pases y lograr ponerse adelante en el marcador en el tercer periodo. Los 3 000 asistentes que acudieron al encuentro de baloncesto aplaudieron, gritaron e hicieron sonar los tambores en apoyo a ambos planteles. Este periodo finalizó 61 a 61.



En el último periodo el marcador se definió en el minuto final de juego. Iccan de Macas obtuvo una ventaja de hasta cinco puntos pero fue empatado a 45 segundos de que termine el encuentro 74 a 74. Al final el quinteto de Macas se puso en ventaja 74 a 78. El equipo local tuvo la oportunidad de empatar pero los 'importadores' erraron dos canastas debajo del aro y dos lanzamientos libres. El quinto partido se jugará en el coliseo de la capital de Morona Santiago el 3 de enero del 2017.