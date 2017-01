Sébastien Loeb mantiene el liderato en autos en la tercera etapa del rally Dakar

El piloto francés Sébastien Loeb (Peugeot) continúa como líder en autos tras finalizar el miércoles 4 de enero de 2017 en el tercer lugar de la tercera etapa, detrás de su compatriota Stéphane Peterhansel (Peugeot) y del español Carlos Sainz (Peugeot), mientras que el español Joan Barreda (Honda) ganó en motos y lidera la general.

Peterhansel se impuso con un tiempo de 4:18:17 horas, 1:54 minutos delante de Sainz y 3:08 de Loeb.



El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) estuvo parado varios minutos y todavía no terminó la especial, mientras que su compañero de equipo, el sudafricano Giniel de Villiers, también tuvo complicaciones y finalizó a 36:23 minutos de Loeb. "Somos conscientes de que no hemos marcado el mejor tiempo. Lo fundamental es que sigamos en la pelea, que no nos descolguemos.



En general podemos estar contentos", analizó Loeb, que lidera la general con 6:54:56 horas, seguido de cerca por Sainz a 42 segundos y Peterhansel a 4:18 minutos.



Además, el piloto español Xavier Pons (Ford) abandonó este miércoles el Dakar al no poder reparar su auto tras el accidente sufrido este martes.



La tercera etapa, que se corrió en el norte argentino, unió la ciudad de San Miguel de Tucumán con la de San Salvador de Jujuy, atravesando la provincia de Salta con un trayecto de 780 kilómetros, 364 de ellos cronometrados, separados en dos partes.

Tercera etapa Rally Dakar 2017

Gastón González ganó la etapa en quads



En quads, el argentino Gastón González ganó la etapa y el liderato con un tiempo de 5:58:39 horas, seguido por el chileno Ignacio Casale a 4:41 minutos y el checo Josef Machacek a 9:56, todos de Yamaha.



Casale lidera la general con un tiempo de 9:58:51 horas, seguido por González a 4:37 minutos y el argentino Pablo Copetti (Yamaha) a 18:06.



El español José Luis Espinosa quedó este miércoles fuera del Dakar por presentarse con retraso al comienzo de etapa por problemas en su quad. "Anoche llegué al campamento gracias a un chico de la organización que me ayudó a empujar el quad los últimos 200 metros.



Hoy salía a las 6:05, pero hemos estado cambiando el motor toda la noche y nos hemos retrasado 35 minutos. No nos han dejado salir por 5 minutos", explicó El Caballero Negro". Los camiones fueron los últimos en partir.

En la general de esta categoría Van Den Brink es primero con 3:07:33 horas, y lo siguen Sotnikov a 3:09 minutos y el checo Martín Kolomy (Tatra) a 3:11.



En la cuarta etapa, que se corre este jueves, el Dakar llegará a Bolivia, tras partir de la ciudad de San Salvador de Jujuy y arribar a la de Tupiza, en un trayecto de 521 kilómetros, 426 de ellos cronometrados.



El trayecto tiene como principal dificultad las dunas y la altitud, ya que es la primera etapa que se corre casi por completo a alrededor de 3 500 msnm.