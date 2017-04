El club de Solanda comparte la amistad

Un par de zapatillas que le regaló su padre fue la motivación suficiente para fascinarse por el mundo del atletismo. Edyy Venegas tenía 17 años y desde entonces no para de correr por el asfalto.

Aprovecha su profesión de docente para motivar a los jóvenes a la práctica de este deporte. Venegas ha participado en más de 200 competencias de largo aliento, a escala nacional. Ganó una medalla de plata en Chile, tres en Perú y en Colombia. Para este atleta, el cuencano Rolando Vera es su ídolo.



Él es uno de los miembros fundadores del Club de Atletismo de Solanda. Venegas junto a Marco Ramírez, César Veloz, Guillermo Villamarín, Jesús Farinango, Tarquino Arboleda, Marco Olmedo y Ángel Canchi se conocieron en la pista atlética de Solanda hace 22 años y desde esa fecha no se han detenido.



En la actualidad son 50 deportistas los que forman parte del club. Ellos se entrenan todos los días en diferentes horarios. A las 04:30 sale el primer grupo, a las 06:00 y 07:00 inician la actividad física dos grupos más.



Los atletas acuden a Solanda, Las Cuadras y Fundeporte para hacer lo que más les gusta. "Formamos un grupo solidario que se apoya en todo", cuenta Kléver Soto, presidente del club. Los domingos desde las 06:00 se reúnen sin falta todos los integrantes del club en el Parque Lineal de Solanda, al sur de la capital.

Soto sale a prepararse acompañado de Canela, su can. A las 04:30 ya se alistan para salir a correr. Él dice que el club es un espacio para equilibrar el trabajo y pese a las obligaciones cotidianas se da modos para correr.



Desde hace 33 años ha competido un promedio de 20 carreras anuales. Una de las carreras que más recuerda es la Últimas Noticias 15K.



Tenía 18 años cuando compitió representando al cuerpo de Ingenieros del Ejército. Desde ese entonces intenta no perderse ninguna de las ediciones. Todos los integrantes del club se están preparando desde ya para participar en la edición 57 de la competencia Últimas Noticias 15K que se realizará el 4 de junio.



En estos años el equipo de Solanda se organiza para tener uniformes o para cualquier refrigerio después de un entrenamiento. Los integrantes mayores de edad pagan mensualmente entre USD 5 y USD 10. "La idea es que con ese aporte podamos cubrir necesidades para la preparación a las diferentes competencias", explicó Marco Ramírez, miembro del club.



Para él lo importante es que gente nueva se sume al club y sobre todo invitar a los jóvenes a que se unan. Marco inició en las carreras pedestres a los 18 años. "Él es clave en el club, además de ser un buen amigo y extraordinario atleta", contó Marco Aguilar, quien es parte del club desde hace 12 años.



Para los dos amigos, el atletismo es un estilo de vida, una pasión… "Si bien es cierto que llegar primeros es muy gratificante, no hay nada mejor que el esfuerzo que se pone en cada competencia así no se ocupe el podio", finaliza Marco. Así trabaja este club para la Últimas Noticias 15K.