Se denuncia que vuelo de Chapecoense no tenía documentación en regla

Este 25 de mayo se ha vuelto a hablar del Chapecoense, pero no tanto por su 'milagroso' triunfo ante Zulía y sí por nuevas denuncias sobre la tragedia de Medellín.



Según una publicación de CNN, la póliza de seguro contratada por la compañía área LaMia estaba suspendida por falta de pago. Por si fuera poco, el seguro no cubría los vuelos con destino a Colombia.



El pasado 28 de noviembre del 2016 ocurrió un accidente aéreo que enlutó al mundo del deporte. 71 personas, incluido casi todo el plantel profesional de fútbol, perdieron la vida.



Según la mencionada investigación la póliza no tenía vigor desde octubre por falta de pagos, es decir más de un mes antes del accidente. Además, había una exclusión geográfica que incluía al país cafetero, así como a Perú y otros países fuera del continente americano.



CNN consultó a Fredy Gutierrez, un especialista en litigios relacionados con seguros. Él afirmó que de comprobarse una doble omisión, por parte de las autoridades que permitieron el despegue en Bolivia y el arribo en Colombia, los familiares de las víctimas podrían demandar a los dos países.



Finalmente en la nota se asegura que dos diputadas bolivianas opositoras han pedido explicaciones por escrito, a los ministros de Economía y Finanzas, para saber si tenían conocimiento sobre la falta de pagos de la póliza y la cláusula de exclusión, pero no han obtenido respuestas todavía. El accidente continúa planteando interrogantes.

Eliminación y milagro

En lo deportivo, Chapecoense se quedó eliminado de la Copa Libertadores al perder puntos por haber alineado a un jugador que estaba suspendido.



Sin embargo, el elenco brasileño ganó 2-1 a Zulia FC en la última fecha del grupo 7 de la Copa Libertadores y se garantizó el paso a la Sudamericana. La noche del 23 de mayo, Arthur y Andrei Girotto anotaron en los minutos 90 y 90+1. Zulia había convertido a los 30, pero no pudo aguantar el marcador en el final.