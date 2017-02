Una demanda de USD 325 000 contra Dep. Cuenca por despido intempestivo

El futbolista cuencano David Matute presentó una demanda por USD 325 000 contra Deportivo Cuenca. Él reclama indemnización por despido intempestivo, 21 meses de salarios incumplidos y cinco años de primas que no se cancelaron.

La tarde de este lunes 6 de febrero del 2017, la Unidad Judicial de Trabajo Cuenca notificó la petición, cuyo proceso es el número 01371-2017-00081. La demanda, según el volante de 23 años, tiene el visto bueno del Ministerio de Relaciones Laborales.



Su contrato con el ‘Expreso Austral’ finalizó el 31 de diciembre del 2016. “El visto bueno lo seguí desde noviembre y fue resuelto en los primeros diez días de diciembre del año pasado”. El futbolista contó que, ningún dirigente se presentó a la audiencia de visto bueno.



Matute insistió que, la demanda es por USD 325 000, más los intereses de Ley. Recordó que no ha cobrado sus salarios desde abril del 2015. “No existe ningún rol de pago firmado por mí”. La demanda está estipulada con todos los documentos que tengo firmado.



Vale recordar que, entre el 2014 y 2015, jugó en China y Macedonia. Se vinculó a las divisiones formativas del conjunto azuayo en el 2007. Cuatro años después debutó en la Serie A y jugó 19 partidos. Entre el 2012 y 2013 sumó 21 cotejos en la primera categoría del fútbol ecuatoriano. El 2014 jugó un solo partido con el equipo profesional.



Este Diario trató de conocer el pronunciamiento del presidente del Deportivo Cuenca, Fausto Carvallo, pero no fue posible. El directivo se encontraba en una reunión y dijo que no podía atender la llamada.