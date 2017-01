Delfín de Manta empata con River Ecuador en el estadio Jocay

Delfín de Manta y River Ecuador empatan sin goles en el estadio Jocay, en el tercer partido de la primera fecha del Campeonato Nacional 2017.

Con la dupla de Ordóñez- Garcés en el campo de juego, el Delfín de Manta inició el partido ante River Ecuador. En los primeros minutos, el cuadro atunero tuvo en los pies de la 'Tuca' dos oportunidades para abrir el marcador. Sin embargo, el jugador exFuerza Amarilla no logró ser efectivo en el remate final y no pudo vencer al arquero Damian Frascarelli.



River Ecuador, que no contó con Daniel Neculman en el once abridor, respondió a la ofensiva cetácea con jugadas de pelota parada. Al minuto 13', un tiro libre recostado a la derecha del campo del Delfín trajo peligro al área del arquero Pedro Ortiz. El guardameta tuvo que extremarse para desviar el tiro y apaciguar el peligro.



Pasado el cuarto de hora de juego, el cuadro local se mostró más incisivo que la visita. Roberto Ordóñez fue el referente en la ofensiva del Delfín. La 'Tuca', promediando el minuto 18', tuvo un tiro cerca del área del arquero Frascarelli pero el remate no tuvo peligro y el arquero atrapó el balón sin mayor dificultad.



El cuadro guayaquileño intentó retomar la posesión del balón y al minuto 27' con una jugada de Edison Caicedo estuvo cerca de marcar la primera del partido. El volante sacó un potente remate desde fuera del área y el portero Ortiz volvió a lucirse con una volada que mandó el esférico lejos de su portería.



Delfín fue cediendo terreno y River Ecuador aprovechó para aproximarse con peligro al arco de Ortiz. Al minuto 36', Juan Diego Rojas se internó al área chica del equipo atunero y tuvo una oportunidad clara para marcar, pero su tiro salió por arriba de la portería del cuadro cetáceo. Fue la más clara del primer tiempo.



Los cinco minutos finales del encuentro tuvo en River Ecuador el protagonista más interesado en romper el empate. El Delfín dejó de presionar por la bandas y Ordóñez y Garcés no fueron buscados en ofensiva. Luis Romero realizó una buena cobertura en la defensa de la 'Fuerza Roja' y detuvo todas las arremetidas del cuadro local.





El partido es conducido por el central Marlon Vera.

