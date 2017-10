La 'Tuka' Ordóñez anotó sin un zapato y también de penal en el triunfo 2-1 del Delfín ante El Nacional en Manta

Con dos goles de Roberto 'Tuka' Ordóñez, uno convertido sin uno de sus zapatos y otro con un penal, Delfín SC derrotó 2-1 a El Nacional en el estadio Jocay de Manta la tarde del 14 de octubre, por la fecha 14, de la segunda etapa, en el fútbol de Ecuador.

Manuel Balda abrió el marcador a los 20', a favor de la visita, que en el primer tiempo generó mejores opciones para anotar. Sin embargo, Ordóñez consiguió igualar a los 30' con un remate de pierna derecha, después de un error de la zaga visitante. En esa acción el corpulento delantero había perdido uno de sus zapatos segundos antes de rematar y convertir el 1-1.



La buena jornada del guayaquileño se cerró a los 83' cuando con seguridad remató fuerte un penal para derrotar por bajo al golero Johan Padilla.

El accionar colectivo de los militares fue mejor, sobre todo en los primeros 20 minutos de juego, pero los hombres del DT Eduardo Favaro carecieron de efectividad para definir. Por su parte, el elenco local prefirió esperar y jugar al contragolpe en el inicio del partido.



El dominio criollo fue en aumento y el premio llegó a los 20' cuando Balda convirtió de penal. La acción de la falta sobre Miguel Parrales dentro del área fue bastante discutida por los deportistas locales. No obstante, el árbitro Carlos Orbe no cambió su decisión.



A pesar de que los locales no tuvieron un buen accionar lograron igualar a los 30' cuando la 'Tuka' aprovechó un error de la defensa criolla y sin uno de sus zapatos decretó el 1-1. Ocurrió después de un centro que llegó al área y el defensa Edder Fuertes se equivocó y entregó un pase para el delantero del Delfín, quien antes de rematar con la derecha había perdido su zapato izquierdo. A pesar de ese percance él siguió la jugada y estuvo atento para anotar.

La 'Tuka' Roberto Ordóñez celebra su gol con el zapato en la mano. Foto: Ariel Ochoa / API

Henry Patta, del Delfín, desaprovechó una clara opción de aumentar cerca del final del primer tiempo cuando después de un contragolpe llegó al área y al enfrentar al golero su remate salió arriba del arco. A pesar de que no han tenido la mejor de las presentaciones, los locales estuvieron cerca de aumentar la cuenta.



El segundo tiempo fue más entretenido. El cuadro manabita generó mejores acciones y por eso la defensa criolla tuvo que trabajar más para evitar la caída de su pórtico. No obstante, ninguno de los dos equipos lograba concretar hasta que llegó el penal cerca del final. La 'Tuka' se tuvo confianza y colocó el 2-1 para el triunfo de su club que se consolida así en el primer lugar del torneo.

El sorprendente Delfín del DT Guillermo Sanguinetti continúa como líder con 26 puntos y 10 goles a favor. Ganador de la primera etapa en Ecuador, los 'cetáceos' buscan también imponerse en el segundo semestre para coronarse campeones por primera vez en su historia.



El elenco militar, del DT Eduardo Favaro, se quedó con 20 puntos y un gol diferencia de 10 goles.



La segunda etapa está tan cerrada que del primero (Delfín) al séptimo (Liga de Quito) hay solo siete puntos de diferencia.

