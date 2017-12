USD 23 millones es el déficit de Barcelona Sporting Club

Barcelona SC pagó USD 9 millones en deudas en las últimas dos temporadas, dijo José Francisco Cevallos, presidente de la institución. La última cuenta que cancelaron fue la que reclamaba el defensor uruguayo Andrés Lamas, que estuvo en el club en el 2015.

La deuda con Lamas ascendía a USD 301 000 y la FIFA había ordenado la resta de seis puntos, si es que los canarios no la cancelaban hasta el 20 de diciembre. Eso apresuró a la directiva canaria.



Con ese anuncio, Cevallos descartó la denuncia que realizó el exmiembro de la Comisión Financiera, Omar Stracuzzi. Este último renunció a su cargo y advirtió que la institución no ha disminuido la deuda acumulada.



“He realizado mi propio balance de la situación financiera y veo que la reducción de la deuda, que es el principal problema de la institución, no se ha cumplido”, menciona Stracuzzi, en su carta de renuncia.



Este Diario se comunicó con Stracuzzi, quien labora en el Municipio de Guayaquil, pero evitó referirse al tema. Según él, sus razones quedaron explicadas en su carta, donde además menciona que el club tomó decisiones sin considerar las recomendaciones de la citada comisión.



La denuncia del exfuncionario contrasta con los informes que presentó el club en la Asamblea de Socios de este año, donde se ratificó el monto que anunció Cevallos.



El titular canario defendió su gestión. Según él, este año pagaron la deuda del exdelantero Rolando Zárate, la del entrenador Benito Floro y el pedido que realizó Boca Juniors por la transferencia de Damián Díaz.



“Nos recomendó que no renovemos el contrato de Marcos Caicedo, pero estábamos en medio año disputando la Copa Libertadores”, dijo Cevallos. Además, reveló que el excolaborador iba a ser destituido por inasistencia a las reu­niones del Directorio.



El dirigente torero defendió la renovación de ese futbolista como una inversión y no como un desembolso injustificado, basado en la edad del futbolista, su proyección internacional y el aporte que significó para el club durante su estancia.



En el momento, el déficit acumulado de Barcelona SC se encuentra en USD 23 millones, según la versión del presidente. Por esa razón, los amarillos -por ahora- no han oficializado contrataciones de futbolistas y más bien se enfocaron en retener a la base de su plantilla.



En Barcelona evitan hablar de crisis o de fracaso, en lo deportivo y administrativo, pese a que quedaron fuera de la Libertadores, tras ser quintos en el torneo local.



Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente financiero, calificó el año como exitoso. Se refirió con eso a los ingresos que generó el club y a la exposición de su marca a nivel internacional, gracias a la Copa Libertadores.



“Los jugadores se encuentran al día en sus pagos, además de que cumplimos con obligaciones de administraciones pasadas. Siempre cuando no se cumple con los objetivos, hay detractores”, dijo el directivo porteño.