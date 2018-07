David Hurtado se quedó sin el oro por seis milésimas

LEA TAMBIÉN

El atleta ecuatoriano David Hurtado quedó segundo en los 10 000 metros marcha del Mundial Sub 20 de Tampere (Finlandia) al llegar detrás del chino Yao Zhang.

Zhang y Hurtado, en lucha cerrada por la medalla de oro, sostuvieron un emocionante mano a mano en las tres últimas vueltas, atacándose mutuamente. El chino iba primero a tres giros del final; una vuelta después lo intentó Hurtado, Zhang se puso en cabeza al toque de campana y mantuvo a raya al ecuatoriano.



Pareció que los dos atletas cruzaron la meta en el mismo momento. Por dos minutos los jueces deliberaron y sentenciaron el triunfo del asiático para conseguir su tercer gran éxito internacional: fue campeón mundial Sub 18, campeón en el Mundial por equipos de Taicang (China) y ahora campeón Sub 20.



Zhang venció con un tiempo de 40 minutos, 32 segundos y 06 centésimas (40:32.06), seguido, en el mismo segundo, por Hurtado, que recibió igual marca aunque el realidad llegó seis milésimas después (060, frente a las 054 del chino).



El guatemalteco José Ortiz obtuvo el bronce con 40:45.26. Los tres medallistas batieron sus marcas personales.



Una hora antes, la mexicana Alegna González derrotó en el esprint de los 10 000 metros marcha a la turca Meryem Bekmez y a la ecuatoriana Glenda Morejón y se convirtió en la primera americana que consigue la medalla de oro en esta disciplina en la historia de los mundiales Sub 20.



Apenas dos meses después de obtener la victoria en el Mundial por equipos de Taicang (China), Alegna González prolongó su momento dulce con un nuevo triunfo en Finlandia y la mejor marca mundial del año: 44:13.88. Bekmez cruzó la meta cuatro segundos después (44:17.69).



La ecuatoriana Morejón subió al podio para recibir su medalla de bronce. Terminó la prueba con 44:19.40 que constituye un nuevo récord suda-mericano de la categoría.



El récord regional anterior estaba en poder de la colombiana Sandra Lorena Arenas con 45:44.46 desde el 11 de julio del 2012 en Barcelona, cuando también obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de la categoría.



La medalla de Morejón es la primera de una atleta juvenil ecuatoriana en el historial, donde también sus compatriotas Miriam Ramón y Bertha Vera lograron cuartos puestos a principios de los años noventa.



La puertorriqueña Rachelle de Orbeta acabó séptima con 45:23.05, nuevo récord nacional.



La prueba discurrió al ritmo que marcaron las hispanas. Rachelle de Orbeta pasó primera los primeros 5 km en 22:41.39.



En el sexto kilómetro se adelantó la turca Meryem Bekmez, perseguida por la ecuatoriana Glenda Morejón y, un poco más atrás, por Alegna González y la japonesa Nakano Fujii, aunque esta se descolgó en el penúltimo kilómetro.



Bekmez, Morejón y González tenían resuelto el podio a 1 000 metros de la meta. Faltaba por decidir el orden de las medallas.



El ‘esprint final’, a 300 metros, quedó en un mano a mano entre González y Bekmez, que la atleta de la región azteca de Chihuahua inclinó a su favor con un tiempo ganador de 44:13.89, nuevo récord personal.