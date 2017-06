Daniel Bernal correrá en el Mont Blanc, en julio del 2017

Daniel Bernal alista maletas para viajar a Francia en julio. El atleta quiteño, de 29 años, consiguió el cupo para la TS Ultra trail de Mont Blanc, donde pondrá a prueba su cuerpo y su mente en un recorrido de 120 kilómetros.

Para conseguir el cupo para la pruebas de trail más importantes del mundo, este abogado tuvo que competir en varias carreras y acumular el puntaje necesario para clasificar. Después entró en un sorteo, donde salió beneficiado.



Esta aventura empezó en el 2015, cuando estuvo en la Transvulcania, una de las carreras más prestigiosas de larga distancia que se realiza todos los años en la isla Las Palmas, en España, y que tiene un recorrido de 73,3 kilómetros por montaña. El año pasado completó el puntaje en la Ultra Fiord en la Patagonia, donde corrió 80 kilómetros.



“Desde que empecé a correr ultra maratones, el objetivo siempre fue llegar a Mont Blanc”, dice Bernal.



Ahora su preparación y alimentación son distintas. Este será el reto más grande en su carrera deportiva y para eso debe estar preparado.



Tiene una dieta estricta. En un día, Bernal consume entre 3 000 y 3 500 calorías. Esto se debe a que su desgaste calórico es mayor al habitual y necesita esta cantidad para generar energía. Por eso, durante esta carrera tiene planeada una estrategia para abastecerse en los puntos de descanso.



Esta carrera no tiene etapas, hay un tiempo límite de 33 horas para que el último participante llegue a la meta. Pero Bernal se ha preparado para lograrlo en 25 o 28 horas.



“Mentalmente hay que estar preparado. En mi caso no me pongo a pensar en la distancia completa, sino en objetivos cortos. Me focalizo para cumplir mis metas inmediatas kilómetro a kilómetro”, dice Bernal, quien estará acompañado en los puntos de abasto por Belén Vicuña, quien además de ser su fisioterapeuta, es su novia. “Ella es fundamental en el equipo. Me ayudará en la recuperación en los descansos con masajes y terapias”, aclara el quiteño.



Durante el recorrido, el deportista correrá con una mochila que pesa 3 kilos. Mont Blanc exige a todos sus competidores llevar indumentaria obligatoria. Todos deben tener un pantalón térmico, dos chompas, un litro de agua, botiquín de primeros auxilios, alimentación necesaria.



En sus entrenamientos en el parque Metropolitano corre con una mochila con peso. Utiliza fundas de arroz y de azúcar para simular los kilos que tendrá en su espalda el día de la competencia. “Hay temores. Es normal, porque esta será mi primera carrera más larga. Me asusta pensar en cómo estará mi cuerpo en la noche, si mi cuerpo llegará al límite y necesite descansar más tiempo de lo planificado”, dice el ultra maratonista, quien cuida su salud al extremo antes del viaje.



Daniel Bernal tiene 29 años y trabaja en Uribe & Schwarzkopf, como gerente legal.

Empezó en 2013 a competir en las carreras trail running. Antes competía en carreras urbanas.

Para clasificar al Mont Blanc tuvo que correr dos pruebas internacionales para acumular puntos. Su objetivo era estar en la de 170 kilómetros.