Daniela Darquea, la universidad le abrió nuevas puertas

‘Desde pequeña supe que el golf abre muchas puertas y vivir en los Estados Unidos era el siguiente paso que debía dar”. Así se expresa Daniela Darquea, la primera golfista ecuatoriana en obtener el carné de la LPGA (Tour Profesional de Golf para damas, por su denominación en inglés).

Tiene 21 años, pero al hablar demuestra madurez y seguridad en escala superior a la de su edad. “Fue difícil al principio, como todo, pero era algo que yo quería hacer. Mi madre, Magdalena, que siempre me apoya, me dejó tomar la decisión. Me dijo que considere si era lo más importante para mi futuro”. Y Daniela no dudó en buscar una beca deportiva que le permitiera jugar golf y estudiar una carrera.



Se inclinó por la psicología y escogió la Universidad de Miami. Allá pulió todo ese talento que lo empezó a demostrar cuando apenas tenía 6 años. “Vivir sola es difícil, pero te ayuda a madurar, a tomar decisiones y a solucionar problemas”, añade. Sus entrenamientos diarios de tres a cuatro horas y las jornadas de estudio le dejaban las horas justas para el descanso.



Con el equipo universitario logró títulos históricos que siempre fueron distinguidos por las autoridades. Ganó el All-America, uno de los torneos universitarios más importantes de ese país. Desde 1994 ninguna golfista de la Universidad de Miami lo había logrado. En el 2014 obtuvo el cupo para jugar el US Open, el torneo de mayor prestigio del golf en Estados Unidos.



El año pasado fue importante para definir su paso al campo profesional. Ganó el torneo clasificatorio del LPGA y fue quinta en el Mundial de México. En los últimos tres años se entrenó con la estadounidense Patty Rizzo, pero jamás dejó de perder el contacto con Jorge Mesa, su entrenador desde que tenía 14 años. En el 2009, el entrenador colombiano se unió a la Federación Ecuatoriana de Golf.



Él admira la fortaleza psicológica de Daniela, su técnica casi perfecta y su responsabilidad. “Siempre se entrenó con dedicación y coraje como si fuera profesional”, dice. Daniela siente agradecimiento por su entrenador, porque dice que le enseñó los fundamentos de la técnica. “Sé cómo aplicarlos. Es tan claro en sus conceptos que me dicta clases de técnica vía WhatsApp que las entiendo”.



Según el entrenador Jorge Mesa, a Daniela le hace falta fortalecer su táctica. “Trabajar más en leer las caídas de la bola. Así podrá acertar más frecuentemente”, dice. En cambio, destaca su fortaleza emocional. “Es más fuerte que cualquier jugadora del Tour. Ella tuvo un acontecimiento muy difícil en su infancia (la muerte de su padre) y salir adelante, a través del golf, le hizo más fuerte”.



Daniela reconoce que este 2017 será más complicado aún, pero está lista para afrontarlo. Ella tuvo que devolver la beca universitaria, porque pasó a ser profesional. Deberá preocuparse de su hospedaje, alimentación, entrenamiento y traslados a las sedes de los torneos pues se quedará a vivir en Miami.



Vendrá a Quito cuando el cuerpo técnico lo considere necesario. “En la LPGA hay muy pocas golfistas latinas. No tengo un referente con el que pueda identificarme, pero admiro lo que han hecho Julieta Granado (paraguaya) y María José Uribe (colombiana) que juegan el Tour desde hace algunos años. Su trabajo ha sido valioso”, sostiene Daniela.



Biografía



Origen. Nació el 26 de junio de 1995 en Quito.



Palmarés. Fue campeona nacional y sudamericana desde los 14 años. Se clasificó al US Open, en el 2014. Ganó el primer clasificatorio a LPGA.