El 'Kitu' Díaz salió de la banca para dar la victoria 1-0 a Barcelona SC sobre Delfín

No fue un buen partido entre Delfín y Barcelona en el Jocay. Los dos equipos se cuidaron de no perder, luego de los resultados negativos que han obtenido en el 2018. Los locales no han conocido la victoria y los amarillos fueron eliminados de la Copa Sudamericana por un equipo paraguayo que, en los papeles, tenía las de perder.

El entrenador de Barcelona, Guillermo Almada, hizo tres variantes en el equipo estelar. Dejó en la banca a Matías Oyola, Damián Díaz y Ariel Nahuelpán. Fueron reemplazados por Oswaldo Minda, Erick Castillo y Juan Ignacio Dineno, respectivamente.



Los habituales titulares fueron criticados luego de mostrar un bajo nivel en el partido ante General Díaz.



El compromiso fue disputado en la mitad de la cancha, con faltas de las dos cuadras, lo que hizo que el partido carezca de emociones. Fue la visita la que provocó la primera jugada de gol al primer minuto. Juan Ignacio disparó desde fuera del área, pero el portero Pedro Ortiz atrapó el balón.



A los siete minutos, los canarios llegaron con peligro al área cetácea, luego de un contragolpe. Luis Cangá tuvo se tiró al piso para evitar que caiga la primera conquista.



Delfín no se acomodaba en la cancha y sufría los ataques barcelonistas. Fue al minuto 14 cuando los vicecampeones ecuatorianos reaccionaron. Un tiro libre de Heny Patta golpeó en el poste vertical izquierdo de Máximo Banguera.



Esa jugada hizo que los dirigidos por Guillermo Sanguinetti ganen confianza y se adueñen de la pelota. A los 30 minutos, un desborde de Pedro Perlaza llegó al área chica, pero fue atrapado por el golero amarillo. Dos minutos después, Carlos Garcés no pudo darle buena ubicación a su disparo y desaprovechó otra opción para el Delfín.



La última jugada de peligro de la primera etapa fue para Barcelona. Erick Castillo fue al ataque y cuando se disponía a disparar, Geovanny Nazareno pudo evitar el tiro.



Para la segunda parte, Delfín se mostró más peligroso. Luis Luna sacó un remate que se estrelló en el palo de Barcelona, que parecía estar con la suerte de su lado.



Los amarillos perdieron la posesión del balón y no causaban peligro a la zaga manabita. Una jugada de Marcos Caicedo, a los 14 minutos, fue lo más peligroso que hicieron los dirigidos por Almada. Esto hizo que el entrenador piense en la primera variante. A los 20 ingresó Damián Díaz para reemplazar a Caicedo.



El argentino necesitó cinco minutos para desequilibrar el partido y anotar el gol. La jugada arrancó por el lado derecho con Ely Esterilla, quien metió un pase en profundidad para Byron Castillo. El joven jugador llegó hasta la línea final y sacó un centro cerca del punto penal. Dineno hizo sombra y dejó pasar la pelota para que Díaz remate fuerte y anote el gol de la victoria visitante.



Delfín no supo reaccionar a la desventaja y estuvo lejos de generar opciones de gol. Fue Barcelona quien ganó confianza y supo manejar la pelota. Ingresaron Matías Oyola y Jonathan Betancourt para refrescar la mitad de la cancha, ya que el desgaste físico fue grande por el calor manabita.



Los últimos minutos fueron para que los toreros congelen el partido y cuiden la ventaja. Delfín tuvo una jugada de peligro a los 43 minutos, que fue controlada por la zaga canaria.



Con los tres puntos, Barcelona sumó 10 unidades y no le pierde de vista a Emelec, que tiene 12 y manda en la tabla. Los cetáceos no han sumado ningún punto y están en los último lugares, pensando también en la Copa Libertadores, donde empataron 1-1 ante el Bolívar de La Paz.



Los amarillos jugarán el próximo partido en el estadio Monumental ante El Nacional, en el que será el partido más importante de la fecha.



Delfín deberá viajar a Medellín para visitar al Atlético Nacional el próximo miércoles a las 19:45 en el Atanasio Girardot, por la segunda fecha del grupo B de la Libertadores.