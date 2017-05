Las cuentas bancarias del presidente de Liga de Loja fueron incautadas

La crisis económica de Liga de Loja se agudiza. Este jueves 4 de mayo del 2017, las cuentas bancarias del presidente del club, Franklin Moya, fueron incautadas por pedido de una parte del personal administrativo, debido a la falta de pagos.

Por el mismo motivo, desde el pasado 30 de abril no se entrenan los jugadores del plantel que participa en la Serie B del fútbol nacional. Ellos reclaman el pago de cuatro meses de sueldo y no levantarán la medida de hecho hasta que se les cancele al menos un mes de deuda.



Moya, en entrevista con este Diario, calificó como ilegal el procedimiento de incautar sus cuentas. “El representante legal no soy yo”. Con esta acción judicial, la situación se complicó porque él era quien prestaba dinero al equipo profesional para las necesidades más urgentes.



El dirigente insistió que, “con los dineros retenidos no podemos ejercer nuestras actividades, lo poco que nos quedaba ahora están incautadas en los bancos”. Él ve complicado que, en estos días, se pueda llegar a un acuerdo con los futbolistas, puesto que no hay dinero.



Por lo tanto, hasta las 13:30 de este jueves 4 de mayo estaba descartado el viaje de los jugadores profesionales con destino a Ambato para el juego de este sábado con Técnico Universitario. El cotejo está programado para las 16:00, en el estadio Bellavista.



Por ahora, está decidido que viaje el conjunto de la categoría Sub 18. Sin embargo, hay otro inconveniente: no podrá jugar si no se pagan las deudas pendientes en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esta entidad mantiene suspendido al reepresentativo lojano y el plazo fenece al mediodía de este viernes 5 de mayo.



Moya consideró comprensible la actitud del plantel de no entrenar. “Son padres de familia, jefes de hogar que deben pagar arriendo, alimentación. La mayoría es de la Costa y las clases se iniciaron allá, necesitan dinero para las matrículas, útiles, hay que ponerse en el lado humano”.



El directivo culpó a las administraciones anteriores por la crisis económica. Hay un déficit de USD 2, 6 millones. “Es una mochila pesada que cargamos desde el inicio del torneo”. En los primeros cuatro meses de este año, “se ha pagado entre USD 250 000 y 300 000 por demandas de jugadores; además hay compromisos de pagos a través de cheques”.



Según Moya, el alcalde de Loja, Bolívar Castillo, hace las gestiones necesarias para que CNT, empresa auspiciante del club, entregue un desembolso de dinero que permita cubrir las deudas del plantel. Con las taquillas se han cancelado premios por triunfos de local y visitante.



Moya destacó la calidad humana de los jugadores, quienes sacrificando sus intereses económicos han jugado hasta la fecha sin cobrar sus sueldos. Incluso, "han firmado roles sin haber recibido remuneración alguna”. Por ello, se comprometió a pagarles lo más pronto posible.



El presidente del conjunto austral evitó dar cifras sobre el rol mensual del plantel, aunque aclaró que “no es muy caro”. Liga de Loja se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 18 puntos, tras cinco victorias, tres empates y dos derrotas.