Cuatro albos se abren paso en Liga de Quito con el estratega Pablo Repetto

Jonathan Betancourt está feliz con la llegada de Pablo Repetto a Liga. Desde que el uruguayo asumió la dirección técnica, inicia como titular los partidos.

La explosividad y la velocidad del mediapunta esmeraldeño, de 22 años, son dos características que agradan al entrenador y sus asistentes. Al estratega le gustan los futbolistas de ataque que tienen gran despliegue físico por los costados y son letales en los contraataques.



El DT charrúa debutó con los albos en el duelo ante el Bolívar, el 12 de julio pasado, en La Paz y puso al jugador desde el inicio. Esto se repitió en los siguientes tres encuentros (ante el Clan, Deportivo Cuenca y Emelec). Con el técnico Gustavo Munúa, no era titular fijo.



“Betancourt necesita más ritmo y ponerse bien, al igual que otros jugadores como Jonathan González, quien se ha adaptado pero necesita más partidos”, explicó Repetto.



Leonel Nazareno también empezó a tener un lugar estelar en esta nueva etapa. El golero, de 22 años, empezó el duelo de la Sudamericana en cancha y ahora no ‘afloja’ su puesto.



Confiesa que habla poco con Repetto en las prácticas, pero dice que siente confianza para mantenerse en la titularidad en lo que resta de la temporada. “Trabajo todos los días para jugar”, indica el meta que admira a Alexander ‘Dida’ Domínguez, ex LDU.

Por sus actuaciones, la semana pasada, renovó su contrato por cuatro años con la ‘U’ .



Otro de los que gana espacio es el lateral Aníbal Chalá. Tras superar una lesión y ser habilitado en la FEF, intenta adueñarse del carril derecho de la defensa alba. Ya empezó como titular ante Deportivo Cuenca y se mantuvo en el puesto ante los eléctricos, el domingo, en Guayaquil. Esto hizo que Henry Quiñónez sea relegado al plantel de la Reserva.



Llegó a LDU hace un mes, en la última etapa de su proceso de recuperación por una operación, en febrero. Entonces, integraba el Dallas FC de la MLS. Esta complicación le alejó siete meses de la cancha.



Chalá ya no quiere recordar esos momentos. Asegura que su aspiración es volver a mostrar el nivel que tuvo en El Nacional, el año pasado.



Ante el ‘Expreso Austral’, tenía temor de que un dolor muscular reapareciera. Pero esto no ocurrió. Ahora, dice sentirse tranquilo pues tiene claras las disposiciones del estratega charrúa. “Él sabe para lo que soy bueno”.



Con el ‘auge’ de estos jugadores los más antiguos del plantel empezaron a tener menos alternativas para ser titulares. Es el caso de Daniel Viteri, Norberto Araujo, Fernando Hidalgo y José Francisco Cevallos.



El ‘núcleo duro’ de los albos ha sido relegado a la suplencia, en los últimos cuatro cotejos. “Van a jugar los que estén mejor”, recalcó Repetto en el último entrenamiento en el complejo de Pomasqui. Por ahora, él observa que Betancourt y ‘compañía’ son los ideales para que se adapten a su esquema de juego.



Eso sí, reconoce que aún no puede plasmar su estilo. “Tengo que adaptarme a los jugadores que dispongo, pero la idea es plasmar nuestra huella en el futuro”, explica el estratega.



Para el duelo de esta tarde ante el Bolívar, en el estadio Rodrigo Paz, planea incluir a los cuatro futbolistas en el ‘11’ estelar. El encuentro se juega desde las 17:15, por la revancha de los octavos de final.

Este es un cotejo clave para el estratega. En el campeonato la ‘U’ ocupa el décimo puesto en la tabla acumulada de posiciones y está cerca de la zona del descenso. Por ello, el torneo internacional es su opción para salvar la temporada. En el duelo de ida, los universitarios cayeron 1-0.