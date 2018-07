Croacia vs. Dinamarca, un partido de octavos de final con sabor a los 90 

LEA TAMBIÉN

El Mundial de fútbol de Rusia vivirá unos octavos de final con aires nostálgicos cuando Croacia se enfrente a Dinamarca, dos selecciones más ilusionadas que nunca con repetir los éxitos históricos que lograron en los años 90. El encuentro empezará a las 13:00.

Considerada entre las mejores de la fase de grupos, Croacia sueña con acercarse al tercer puesto logrado hace justo 20 años en Francia 1998. Para Dinamarca, la referencia es la Eurocopa conquistada en Suecia 1992.



El camino de ambos comienza mañana en Nizhni Nóvgorod. "Llegó el momento de que esta generación supere este obstáculo que no teníamos desde 1998", dijo Luka Modric, gran estrella del equipo, ante el partido del que saldrá el rival de España o Rusia en cuartos de final. "Espero que seamos capaces de hacerlo". "Los jugadores del 98 son héroes para nosotros", había reconocido también Ivan Rakitic. "Pero eso ya pasó. Ahora queremos escribir una nueva historia".

Es la ilusión de toda Croacia, y no solo por el aniversario redondo. Apoyado en una generación de talentos como Modric, Mario Mandzukic o el propio Rakitic, el equipo de Dalic fue uno de los más sólidos de la fase de grupos. Avanzó primera en un grupo complicado con un pleno de victorias sobre la aguerrida Nigeria, la Argentina de Lionel Messi (a la que dejó temblando con una goleada por 3-0) y la novata Islandia, en un partido que Dalic jugó con suplentes.

También Dinamarca tiene que remontarse a un pasado ya mítico para encontrar un equipo tan prometedor como el actual después de perderse los Mundiales de Brasil 2014 y Alemania 2006 y de caer en fase de grupos en Sudáfrica 2010. La historia se produjo en 1992 y, como la de Croacia, tuvo su origen indirecto en las guerras de los Balcanes. Yugoslavia fue excluida de la Eurocopa de ese año en Suecia debido al conflicto y Dinamarca fue invitada a último momento como reemplazo. El plantel ya estaba de vacaciones, pero se sumó al torneo y sorpresivamente lo ganó, venciendo en la final a Alemania.

Pocos sufren tanto esa sombra como Kasper Schmeichel, arquero actual de Dinamarca e hijo del legendario Peter que alzó la copa en Suecia. "Tu cara cuando te preguntan por tu papá por cuarta vez consecutiva en una conferencia de prensa del Mundial", se quejó en redes sociales junto a una foto suya mirando con gesto serio. El equipo de leyendas como Brian Laudrup (su hermano Michael no jugó esa Eurocopa) o Flemming Poulsen sigue siendo la medida de todas las cosas para todo el plantel.

"No quiero decir que sea como una sombra sobre nosotros, pero sigue siento un tema", admitió el centrocampista Thomas Delaney. A diferencia de los croatas, los nórdicos no terminaron de convencer en la fase de grupos. Encadenan 18 partidos invictos tras avanzar a octavos ganando a Perú y empatando con Australia y Francia, pero solo marcaron dos goles y su estrella Christian Eriksen aún no explotó.



El técnico Age Hareide, sin embargo, avisó que a partir de mañana se verá "otra Dinamarca". "El tipo de partido será diferente. Necesitamos jugar diferente para pasar. Tenemos que defender, pero también tenemos que atacar más de lo que hicimos en los primeros partidos", reclamó hoy en Nizhni Nóvgorod. Eriksen, que a pesar de no brillar como con el Tottenham marcó un gol y dio una asistencia, admitió que Croacia puede ser "un poco favorita". "Pero sabemos que esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar". El cruce nostálgico en Nizhni Nóvgorod permitirá a uno de los dos equipos salir de la cancha un poco menos ensombrecido por el pasado y algo más lanzado a conquistar el futuro.