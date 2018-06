Cristian Pacheco: ‘Para mí no existe el segundo lugar’

LEA TAMBIÉN

‘Aprendí a correr con zapatos de 10 soles (USD 2). Corrí con ellos hasta los 21 años, cuando me junté a mi hermano Raúl, para que una firma deportiva se fije en mí, recién hace tres años pude tener mis primeros zapatos de atletismo”, relató el pequeño Cristian Pacheco, quien ganó el 3 de junio del 2018, por segunda ocasión la Quito-UN 15K.

Su 1,57 m de estatura es inversamente proporcional a su corazón de guerrero. Ayer aguantó la presión del trío de atletas africanos de espigada figura. “Para mí no existe el segundo lugar, yo vine a ganar”, dijo, con la misma determinación que tiene al correr.



Con los keniatas Daniel Muteti y Victor Kiriu, y el etíope Reta Alene, no se puede decir que corría codo a codo porque apenas les llegaba al hombro.



“Desde el kilómetro 5 nos quedamos en la punta del pelotón, pero yo fui quien mandaba”. En efecto, es un atle­ta de muchas estrategias. Impuso el ritmo de carrera e invitó a sus rivales a su lado y no detrás. “Quien va primero tiene que chocar con el viento. Les llamé a correr adelante para que ellos vayan abriendo ruta y no se beneficien de mi trabajo. A ellos les afecta la altitud cuando chocan con el viento”.



Pero no queda ahí su astucia para dirigir la carrera. A la altura del kilómetro 8 bajó el ritmo y dejó que los africanos se adelantaran dos o tres metros. “Para mirar cómo estaban, en sus rostros se refleja si están cansados. También su ritmo de respiración”.



Una vez que los miró, volvió adelante para correr en zigzag. Iba de izquierda a derecha. Con ello les cambió de ritmo de carrera y hasta sembró incertidumbre, porque los africanos no sabían cómo actuar, pues aceleraban el paso y Pacheco igual los alcanzaba. “En el kilómetro 12 me decidí a atacar, aceleré el ritmo y nadie me siguió”.

Así fue como marcó una diferencia de 10 metros con Daniel Muteti, frente al Ministerio de Educación, que fue el único que intentó seguirle. En la Naciones Unidas la diferencia se amplió a 200 m. En la gran avenida disfrutó de la fiesta de la Últimas Noticias 15K. “La gente ya me conoce y me animaba, gritaba ¡Vamos, Cristian! Esos gestos fueron importantes, porque no me había recuperado bien de la gripe y tenía problemas para respirar, la garganta está inflamada”.

Caras, siluetas y colores en UN15K Imagen aérea de la carrera. En la foto, el sector de San Bartolo. Foto: Víctor Muñoz / EL COMERCIO Un atleta saluda a la cámara de EL COMERCIO mientras corre por la avenida 6 de Diciembre. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Un corredor con una máscara de diablo huma durante la Quito Últimas Noticias 15K. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Un corredor lleva a un atleta en silla de ruedas por la carrera 5K inclusiva. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Salida de la carrera inclusiva 5K para personas con discapacidades desde la calle Wilson y la avenida 6 de diciembre. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Los atletas de élite que compiten en la Quito Últimas Noticias 15K corren detrás de la escolta policial. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Los atletas avanzan por la avenida 6 de Diciembre, en el norte de Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Las mascotas también participaron de la carrera. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO ver en pantalla completa



Cristian Pacheco, de 24 años, hace tres semanas, cuando recibió la llamada para confirmar su presencia en la 15K le pidió unos días para responder. “No me encontraba en condiciones por una bronquitis”.



Una semana después dijo que sí, “porque venía decidido a ganar”. La Últimas Noticias 15K es una carrera que lleva en su corazón, “me gusta mucho porque aquí se corre igual que como entrenamos en Huancayo. Con subidas y bajadas a las que estamos acostumbrados”.



Quito le permite seguir sumando victorias y cosechando premios. “No siempre tenemos apoyo de las autoridades”, por eso recordó aquellos años en los que le tocó correr con los zapatos más baratos que pudo adquirir. “Ahora tengo el respaldo de una firma deportiva”.



Dice que cada día se levanta a entrenarse para que nada le haga falta su hija, “cumplió la semana pasada 1 año. Me olvido de los miles de problemas y solo pienso en ella”.



Este año quiere buscar la clasificación a los Juegos Panamericanos del 2019, y por supuesto vendrá en busca del tricampeonato.