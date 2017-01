Cristiano Ronaldo y Messi, de nuevo aspirantes en el estreno de 'The Best'

El portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y el argentino Lionel Messi (FC Barcelona), en esta ocasión acompañados por el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), vuelven a encontrarse en la coronación como mejor futbolista del año, que en esta ocasión estrena la denominación 'The Best'.

Zúrich un año más albergará este lunes la gala que organiza la FIFA, cuyos galardones se han separado otra vez de la publicación France Football.



La revista francesa entregó el pasado 12 de diciembre el Balón de Oro de 2016 a Cristiano Ronaldo, que precedió en la votación a Messi y a Griezmann. El luso sumó su cuarto galardón y se situó a uno del argentino.



El delantero del Real Madrid y de la selección portuguesa parte como favorito para tener el honor de llevarse el primer The Best, el premio al mejor jugador de 2016 tras los éxitos alcanzados con su equipo y el equipo nacional.



El galardón se concederá tras la votación de los capitanes y técnicos de las selecciones nacionales, un grupo selecto de miembros de los medios de comunicación y los seguidores a través de la web del máximo organismo futbolístico.



Cristiano Ronaldo completó otro magnífico año coronado con la consecución, con el Real Madrid, de la Liga de Campeones, al imponerse en la tanda de penaltis de la final de Milán al Atlético de Madrid, en la que convirtió el último y definitivo lanzamiento.



Además, el atacante luso capitaneó a la selección de Portugal, que consiguió por primera vez en su historia el título continental en Francia 2016, aunque en la final apenas pudo estar en el terreno de juego por lesión.



En ambos casos, Antoine Griezmann saboreó el amargor de la derrota, pero su temporada fue absolutamente espectacular, con lo que se encuentra entre los finalistas por primera vez en su carrera.



Messi tuvo otro año pletórico con los títulos de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa española, y el gran sinsabor de no haber podido ganar la final de la Copa América del Centenario en Estados Unidos, al caer ante Chile.



El argentino fue declarado mejor jugador de 2015 por quinta vez por delante del portugués. Ambos han alcanzado juntos al menos la final desde 2011 y uno de los dos siempre ha sido el premiado.



El gran rendimiento de Griezmann le permite acceder a la terna definitiva en detrimento del brasileño Neymar, que pese a liderar el primer oro olímpico de Brasil en Río 2016 se queda fuera tras haber sido tercero en 2015.