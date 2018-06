Vinicius Junior dice que Cristiano 'tiene que quedarse en el Real Madrid'

LEA TAMBIÉN

El atacante brasileño Vinicius Junior, que este miércoles 13 de junio del 2018, disputará previsiblemente su último partido con el Flamengo para poner rumbo al Real Madrid, dijo en una entrevista divulgada hoy por O Globo que Cristiano Ronaldo "tiene que quedarse" en el conjunto blanco.

"Estuve con él (Cristiano) en diciembre. Me deseó buena suerte y me dijo que fuera pronto. Tiene que quedarse en el Real", afirmó el joven de 17 años, que a partir del próximo mes de julio, cuando alcance la mayoría de edad, se incorporará al equipo español.



Los comentarios del brasileño se producen en un momento en el que la presencia de la estrella portuguesa en el club merengue no está garantizada para la próxima temporada después de las declaraciones que dio al término de la final de la Liga de Campeones.



Vinicius, cuyo fichaje por el club español se cerró el año pasado por unos 45 millones de euros, indicó que viajará a Madrid con "toda la familia" y vivirá en La Moraleja, en la misma urbanización donde están afincados sus compatriotas y futuros compañeros Marcelo y Casemiro.



"Marcelo me dijo que tenía que ser allí porque si falta el colchón en mi casa, duermo en la suya", bromeó el extremo y añadió que ya "habla alguna cosa en español" porque "hace tres meses" que recibe clases en su casa.

"Es difícil. Cuando hablan rápido, no da para entender. Ya vi una serie (de televisión) en español, La casa de papel. Ayuda", expresó en la entrevista.



También confesó que no sabe el día exacto en que comenzará su mudanza y que hay "una ansiedad" por saber si se queda en la plantilla del primer equipo o se marcha a otro prestado para comenzar su adaptación al fútbol europeo.



"La expectativa es llegar allí y jugar. No es para ser cedido. Prefiero jugar en el equipo, facilita la adaptación", apuntó.



Vinicius se despidió en forma adelantada y entre lágrimas el pasado domingo de la afición del Flamengo en la victoria liguera por 2-0 sobre el Paraná, que se celebró en el legendario Maracaná de Río de Janeiro.



Por otro lado, el atacante afirmó que "el mayor" jugador del mundo "es Neymar", que la prensa, tanto brasileña como española, vincula también con el Real Madrid, y que su sueño es "ganar un Mundial".



"Si Dios quiere, estaré en el próximo. De los mundiales pasados, me acuerdo de bien poco. Cuando hay un partido bueno, da para ver, si no prefiero los videojuegos", dijo.