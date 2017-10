El gol del hijo de Cristiano Ronaldo que se volvió viral en redes sociales 

Antes del choque entre el Real Madrid y el Eibar de este domingo 22 de octubre del 2017, el delantero portugués Cristiano Ronaldo se tomó un tiempo para acompañar a su hijo mayor a un partido de fútbol. Cris jr anotó un gol fantástico que provocó su padre lo difunda en sus redes sociales.

Las imágenes publicadas por el futbolista luso en un campo de tierra en Madrid, muestran a Cristiano Jr., de 7 años, hacer un excelente control orientado con la pierna izquierda, para luego girar y rematar de forma espectacular con la pierna derecha. El heredero de Ronaldo anotó un gol increíble y su padre presumió de ello.

Parece que el mayor de los tres hijos de Cristiano Ronaldo ha heredado sus habilidades con el balón y lo ha demostrado en reiteradas ocasiones.



"Las veces que fui a verlo jugar me sorprendió por sus cualidades, me gustaría que fuera jugador, pero no lo presionaré, dependerá de su cabeza, no es igual a como nací yo, con dificultades, él no tiene ninguna dificultad, por eso creo que dependerá de su cabeza", dijo Cristiano cuando fue consultado sobre si su hijo seguirá sus pasos.