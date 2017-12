Asesores de Ronaldo desmienten 'falsa noticia' sobre la construcción de un hospital en Chile

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, no va a construir ningún hospital pediátrico en Chile ni tiene nada que ver con el empresario que difundió esa "falsa noticia", dijeron hoy, 19 de diciembre del 2017, fuentes de su asesoría de prensa en Portugal.

El capitán del Real Madrid, dijeron, no tiene ninguna vinculación con la empresa que difundió una nota en la capital chilena, y a la que tuvo acceso Efe, en la que implicaba al futbolista con esa falsa iniciativa.



Se trata de la firma Brafman Associati Law Firm de Nueva York, vinculada a Alessandro Proto, un empresario italiano que ya ha difundido más bulos sobre su supuesta relación con Ronaldo y con otras celebridades.



Por ello, los asesores del futbolista no solo desmienten categóricamente la noticia, sino que hacen un llamamiento a todos los medios de comunicación para que no den crédito a ninguna información vinculada con ese empresario.