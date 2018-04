Liberan al luchador Conor McGregor tras pagar una fianza de USD 50 000

El irlandés Conor McGregor, estrella de la UFC, acusado de agresión y vandalismo tras un ataque extraordinario contra un bus de luchadores rivales que dejó a dos atletas heridos, fue liberado este viernes tras pagar una fianza de USD 50 000.

El deportista de 29 años fue filmado el jueves lanzando un carro de transporte de mercancías contra la ventana lateral de un bus que transportaba a luchadores rivales que asistieron a un evento de prensa en el estadio Barclays Center, en Brooklyn. En el momento del ataque, el bus avanzaba lentamente por el estacionamiento.



McGregor también fue filmado lanzando una silla contra otra ventana lateral del bus y dando un puñetazo a un guardia de seguridad, según un relato de los hechos en la corte de Brooklyn, adonde el luchador fue trasladado esposado.

La Ultimate Fighting Championship (UFC) dijo que dos atletas resultaron heridos, y no podrán participar en las peleas de la UFC 223 del sábado.



McGregor se entregó a la policía de Brooklyn el jueves y pasó la noche en la comisaría.



El irlandés fue acusado de tres delitos de agresión y uno de vandalismo, mientras su colega de Artes Marciales Mixtas (MMA) Cian Cowley, de 25 años, fue acusado de un cargo de agresión y otro de vandalismo.

De jeans, se paró frente al juez este viernes y no tuvo mucho que decir, salvo “Sí, su señoría”.



La fianza fue fijada en USD 50 000 como parte de un acuerdo que permite a McGregor viajar sin restricciones. Deberá comparecer nuevamente ante la corte el 14 de junio.



“Es la cara más conocida del planeta. No tiene antecedentes penales y el acuerdo de fianza es completamente apropiado”, dijo a la corte su abogado, Jim Walden.



La fianza para Cowley fue fijada en USD 25 000, según la prensa local.

El peso liviano Michael Chiesa sufrió cortes en la cara, y los equipos médicos dijeron que no podrá competir en la UFC 223. El peso mosca Ray Borg tampoco podrá luchar debido a múltiples abrasiones de córnea.



“Estoy devastado, por decir lo menos”, dijo Chiesa.



El presidente de la UFC, Dana White, dijo al canal ESPN que no se adoptará ninguna decisión en la lucrativa carrera de UFC de McGregor hasta que culminen las peleas de este fin de semana.



“Conor está en muchos problemas. Obviamente, la gran pregunta que todos me están haciendo es '¿Vas a despedir a Conor McGregor?'”, dijo White a ESPN, sin responder la pregunta.



White negó que la violencia del jueves fuese un elaborado truco publicitario.



“Este es el último truco sobre la Tierra que haríamos”, dijo. “Esto es vergonzoso para el deporte y obviamente para la UFC. Esto está muy lejos de un truco. Esto es malo”.

“Lo más desagradable”

El jueves, White acusó a la estrella irlandesa, conocida como “The Notorious”, y a un grupo de unos 20 hombres de irrumpir en el edificio y protagonizar el ataque contra el bus.



“Esto es lo más desagradable que ha pasado jamás en la historia de la organización”, estimó.



McGregor, estrella de la MMA, esas peleas espectaculares donde casi todo está permitido, accedió a la fama mundial y a la riqueza gracias a su combate perdido en agosto pasado contra el estadounidense Floyd Mayweather, por el cual se embolsó unos 100 millones de dólares.



“Como pueden imaginar se va a presentar una demanda en su contra, sin ninguna duda. Deberá pagar indemnizaciones” , dijo White.



Su furia puede haber sido causada por el anuncio de la UFC el miércoles de que le retirará su título de campeón de los pesos ligeros. Esto, porque no lo ha defendido en más de un año.



McGregor reaccionó furioso a la noticia en su cuenta Twitter. “Ustedes no me sacarán nada”, escribió, y agregó un fuerte insulto.