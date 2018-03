Lío legal abre la posibilidad de sanciones contra la FEF

La FIFA tiene la potestad de suspender a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, después del fallo judicial que dejó sin efecto el contrato que firmó el organismo con GolTV, según el abogado Geovanny Cárdenas.

Según el especialista en derecho deportivo, la medida que obligó a la FEF a llamar a un nuevo concurso de adjudicación para los derechos audiovisuales del campeonato nacional puede considerarse como una injerencia en las decisiones autónomas de un organismo afiliado a la FIFA.

El proceso se inició en enero pasado, luego de la acción de protección que presentó el político Abdalá Bucaram, y finalizó el pasado jueves, con la resolución de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.



El abogado Alejandro Vanegas opina que en este tema judicial se abordó únicamente las garantías constitucionales de una persona natural, que se vio afectada. “No se trata de una injerencia política, porque la acción la presentó un ciudadano”, dijo.

Vanegas, además, mencionó que durante el proceso se trató de dejar sin efecto un contrato que, supuestamente, atentaba contra los derechos garantizados en la Constitución y en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Según su criterio jurídico, eso no es causal para una intervención de la FIFA, que en sus estatutos menciona la concordancia que deben tener las acciones de sus afiliados, con la jurisdicción de sus países.



Esa tesis es rebatida por Cárdenas, quien menciona que la FIFA no juzga a la persona que impulsa la causa, sino a quien toma la decisión. Por tanto, la orientación política de Bucaram pasa a un segundo plano.



“Se podría considerar que el Estado, a través del poder judicial, dejó sin efecto una resolución autónoma de la FEF. No importa si la impulsó un actor político. La FIFA ya actuó en casos que tuvieron menor relevancia”, explicó Cárdenas.

En enero pasado, la propia FEF pidió la intervención de la FIFA y a la Conmebol, cuando el tema aún se debatía en la primera instancia judicial.



Tras cinco años de contrato con los canales incautados TC y GamaTV, firmó un convenio por 10 años con GolTV.

El contrato con los uruguayos ascendía a USD 270 millones, además del 75% de las ganancias que genere el negocio.



Clubes dejaron listas bases para concurso de TV

Los representantes de los 24 clubes de Primera categoría se reunieron la tarde de ayer con Carlos Villacís, presidente de la FEF. Lo hicieron para dejar listas las bases del nuevo concurso de adjudicación de los derechos de televisión.



Las bases se pondrán a consideración del Directorio, que tendrá que aprobarlas, en la reunión de hoy (13:00).



Una de las preocupaciones de los dirigentes de los clubes es una probable acción legal que interpondría GolTV, por considerar una ruptura unilateral del contrato, que tenía vigencia hasta el 2027. Según el convenio, esta se presentaría ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por un monto de USD 94 millones.



El presidente de Emelec, Nassib Neme, informó que la empresa GolTV no participará en el nuevo concurso de adjudicación de los derechos audiovisuales. “Hemos conversado con la gente de GolTV y entendemos que no van a participar, lo que aumenta la potencialidad de una demanda internacional”, contó.

Por esa razón, los delegados de los clubes pusieron en las bases una garantía para evitar que el fútbol nacional se vea perjudicado. “Hemos tomado precauciones para que se incluya un contingente”, dijo.



Hasta febrero pasado, GolTV entregó USD 9,8 millones a la FEF, por las cuotas mensuales del primer año de contrato. Ese dinero fue entregado a los clubes y, según explicó Neme, ahora debe ser devuelto a la empresa charrúa.



“Si no hay ofertantes estaríamos en una situación delicada, dijo el directivo de Emelec.



Anoche se confirmó que la cuarta fecha del torneo no se transmitirá por televisión.