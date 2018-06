Colombia sonríe en Rusia: James hizo fútbol y apunta a Japón

LEA TAMBIÉN

James Rodríguez, el Bota de Oro de Brasil-2014, entrenó este viernes, 15 de junio del 2018, a la par de sus compañeros y llegaría al debut de Colombia ante Japón el próximo martes (19 de junio) en Saransk por el Grupo H del Mundial de Rusia-2018.

“Hizo fútbol. Trabajó con todos y los 23 estamos a disposición. Las evoluciones de los compañeros en cuanto a las molestias han sido bastante positivas”, dijo en rueda de prensa el volante Abel Aguilar, de 33 años, en el búnker cafetero en Sviyazhsk (35 km al oeste de Kazán) .



“James trabajó igual, el trabajo fue complemento para todos, todos hicimos parte del entrenamiento. Es importante que todos estemos en plenitud de condiciones”, agregó Aguilar, del Deportivo Cali y quien disputa su segunda Copa del Mundo tras Brasil.



El astro cafetero del Bayern Múnich arrastra una molestia en el gemelo izquierdo desde la semana pasada, cuando el combinado que orienta José Pekerman estuvo concentrado en Milán por 16 días.



Ausente el jueves en la sesión abierta al público, James estuvo presente en la totalidad de la práctica del viernes y en los 15 minutos abiertos a la prensa realizó un trabajo físico diferenciado.



Aguilar confirmó además que James participó activamente en una sesión de fútbol frente a un combinado juvenil del Rubín Kazán.

Wilmar Barrios, el volante central de Boca Juniors y quien llegó a Rusia con una sobrecarga muscular en el gemelo derecho, también hizo parte de la práctica y trabajó con total normalidad.



“Hoy me integré al grupo e hice trabajo de campo normal. Ayer por la fatiga no pude entrenar, por precaución hice gimnasio, pero es normal que pase esto cuando se hace un entrenamiento de alta intensidad”, explicó Barrios, de 24 años.

Sin favoritismo ante Japón



Aguilar, ex Toulouse de Francia (2013-2016) , fue enfático en advertir que Colombia “no puede caer en excesos de confianza” a la luz de la victoria 4-1 ante los asiáticos en la primera fase del Mundial brasileño, donde los cafeteros llegaron hasta los cuartos de final.



“Eso nos llevaría a cometer errores. En los Mundiales no hay rivales pequeños, así como las selecciones favoritas no pueden mirar así tampoco. Nosotros tenemos que actuar con humildad”, destacó.



“Japón no va a ser para nada igual de lo que fue hace cuatro años, tenemos que estar preparados para eso. Clasificó con autoridad al Mundial, es un equipo muy táctico y muy compacto, y se complementa muy bien”, observó el mediocampista.



Tanto Aguilar como Barrios coincidieron en que Colombia debe mostrarse como un combinado propositivo ante los nipones, con tenencia de pelota y control del juego.

“Nosotros tenemos que tener la iniciativa, eso es lo que nos caracteriza como selección. Queremos ser protagonistas, tenemos jugadores para hacerlo, grandes individualidades, y hay la confianza para empezar bien, siempre sacando un resultado positivo”, puntualizó Aguilar.



Las acciones en el Grupo H se abrirán el martes cuando Colombia y Japón se encuentren en el Mordovia Arena de Saransk a las 15:00 locales (12H00 GMT) , mientras que Polonia y Senegal lo harán en el Spartak Stadium en Moscú desde las 15:00 GMT.