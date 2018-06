Colombia reza por James Rodríguez para el partido contra Inglaterra

LEA TAMBIÉN

Colombia espera ansiosamente a su estrella James Rodríguez, en riesgo de perderse el partido ante Inglaterra por una lesión, mientras se prepara para su segundo objetivo en Rusia 2018: avanzar a los cuartos de final, como lo hizo en Brasil hace cuatro años.

La Federación Colombiana (FCF) informó en la noche del sábado que el '10' cafetero “presenta un edema menor sin ruptura fibrilar en el sóleo derecho”, luego de ser sometido en la mañana a una resonancia en Kazán.



La entidad, sin embargo, no informó si la lesión le permitirá estar disponible para el partido ante los Pross, el próximo martes en Moscú por los octavos de final.



Las noticias sobre la salud de James, Bota de Oro en el Mundial 2014, son a cuentagotas y, como suele suceder en estos casos, hay muchos rumores. Y el que más se escucha es que James no alcanzaría a estar recuperado para el juego.



“Estamos en octavos. La fe está intacta”, dijo el astro del Bayern Múnich en su cuenta en Instagram, la única declaración que ha emitido tras salir lesionado a los 31 minutos ante Senegal, el pasado jueves en el cierre del Grupo H.



Desde el cuerpo técnico que encabeza José Pekerman hay una certeza y es que no se arriesgará al crack colombiano ante los ingleses, salvo si el desarrollo del partido así lo demandara.

¿Se arriesgó al 10?

La prensa colombiana cuestionó a Pekerman por haber puesto al '10' en los últimos 30 minutos en la derrota (2-1) ante Japón, en el debut el 19 de este mes en Saransk, luego de que en la semana previa se entrenara con precaución tras arribar a Rusia con una fatiga muscular en el gemelo izquierdo.



De hecho, Pekerman dijo en una rueda de prensa, un día antes del partido ante los 'Samuráis Azules', que “esperaremos hasta el último minuto” para determinar la alineación de James, y en efecto se hizo. El astro no fue inicialista.



A la euforia por la clasificación a los octavos de final con la victoria 1-0 ante Senegal, Pekerman se mostró “ preocupado ” por el estado de James y calificó como “ muy duro ” para el equipo su posible baja.



“Esperamos que sean buenas las noticias después de la revisión, cuando sabremos lo que realmente pasó”, agregó el DT argentino.

Optimismo a pesar de todo

Y es que, como lo advirtió el propio seleccionador,no hubo ningún indicio en los días posteriores a la goleada 3-0 a Polonia, el pasado domingo en Kazán, que indicara que James, figura en ese encuentro con dos asistencias para gol, estuviera en riesgo de lesionarse después de disputar los 90 minutos.



El astro ante los polacos se mostró como el James que suele ser con la 'tricolor': participativo en todas las jugadas ofensivas, activo en el frente de ataque y cumpliendo responsabilidades defensivas cuando el juego lo precisó.



A pesar de la incertidumbre por James, en la concentración colombiana en Sviyazhsk (35 km al oeste de Kazán) se respira optimismo para el encuentro ante Inglaterra, al que Colombia enfrentó en el Mundial Francia-1998, cayendo 2-0 en el cierre del Grupo G.



Veinte años después la suerte vuelve a ponerlos cara a cara. Colombia llega a ese encuentro como ganadora del Grupo H y los 'Pross', en calidad de segundo de la llave G.