Los clubes reclaman pago de los derechos de TV del campeonato 2017

El pasado martes 17 de enero se registró el primer reclamo de los clubes por la falta de pago de los rubros por derechos de televisión del campeonato ecuatoriano del 2017. Los presidentes y representantes de los equipos de primera categoría se reunieron en la presidencia de la Ecuafútbol para exteriorizar su molestia.

Según se había establecido, ese día debían cobrar el 20% de las asignaciones correspondientes al 2017, sin embargo, en secretaría se les informó que no recibirían el dinero, porque los canales dueños de los derechos del campeonato –TC Televisión y Gama TV- no habían realizado los pagos a tiempo.



El monto supera los USD 4 millones, según se pudo conocer. Fausto Carvallo, presidente de Deportivo Cuenca, contó que el pago se aplazó para la próxima semana. Así les dijeron en las ventanillas de la secretaría de la Ecuafútbol.



Ese sería el primer atraso que registran los canales, antes del inicio del campeonato nacional. El año pasado también tuvieron inconvenientes.



Según Carvallo, el atraso perjudica a los clubes para que puedan cumplir con sus obligaciones. Deportivo Cuenca es uno de los clubes que, por mantener deudas con Agremiación de Futbolistas del Ecuador (AFE), no podría arrancar el campeonato nacional.



A inicios de semana, Edwin Tenorio, vicepresidente del gremio, denunció que los morlacos adeudaban USD 60 855, monto que según Carvallo se cubriría con los derechos de TV.



Al igual que el cuadro austral otros seis equipos de la primera categoría registran deudas con la AFE. Entre ellos están Barcelona y Emelec, de la serie A, quienes también están a la espera de sus asignaciones.