Clubes argentinos culpan a la FIFA de una deuda por derechos de TV

Los clubes del fútbol argentino hicieron hoy, 29 de diciembre del 2016, responsable a la FIFA de una deuda de 350 millones de pesos (USD 22 millones) que la Asociación nacional (AFA) tiene con ellos por los derechos televisivos del campeonato local. Con consecuencia de esa deuda, los clubes advirtieron, además, que la continuidad del certamen en 2017 se encuentra en riesgo.

Doce clubes de Primera División, entre ellos los "grandes" River Plate, Boca Juniors, Racing Club, San Lorenzo e Independiente, difundieron una carta en la que dijeron que la FIFA tiene "responsabilidad" en la situación porque constituyó al frente dela AFA a una Comisión Normalizadora que les adeuda el pago delos derechos de TV.



"No se han cumplimentado ninguno de esos compromisos (económicos), por lo que solicitamos a esa Federación (en referencia a la FIFA) el envío de los fondos enunciados en un plazo no superior a los tres días de recepcionada la presente (carta), habida cuenta de la responsabilidad que le cabe a esa Federación en virtud de haber constituido esa Comisión Normalizadora y haber designado a sus miembros", indicó el texto. Los clubes aseguraron que si no saldan con ellos la millonaria deuda "se pondría en riesgo la continuidad de torneo de AFA durante 2017".

El 16 de diciembre pasado el presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, se había comprometido ante los clubes a poner fin a la deuda correspondiente al mes de diciembre. Cinco días después, Pérez fue internado de urgencia tras padecer una afección pulmonar y no regresó aún a la actividad.



Los dirigentes de los clubes se reunieron hoy en Buenos Aires para plantear la posibilidad de que, de continuar la deuda, el torneo argentino no prosiga en 2017. En el encuentro no solo culparon de la situación a la Comisión Normalizadora de la AFA sino también al Gobierno argentino, que decidió poner final programa "Fútbol Para Todos", que con fondos públicos transmite desde 2009 a todo el país los partidos de los torneos argentinos de Primera y Segunda División.



En su campaña para llegar a la presidencia del país, Mauricio Macri se había comprometido a mantener vigente el "Fútbol Para Todos", principal ingreso económico de los clubes en Argentina. Los principales clubes del país abrieron días atrás la posibilidad de iniciar un reclamo judicial al Estado por retirarse del 'Fútbol Para Todos' antes del 1 de septiembre 2019, cuando vencía originalmente el vínculo entre las partes.



"Queremos dejar constancia en la FIFA de la situación que estamos viviendo. El gobierno nacional nos llevó a este mal momento y por eso nos vemos obligados a actuar. Los clubes no podemos pagarle a los jugadores. Así no empezará el torneo en febrero", dijo a la prensa Raúl Gámez, presidente de Vélez.