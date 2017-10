El club Cóndores promueve el fútbol americano en el país

Cóndores de Cuenca es uno de los ocho clubes que integran la Liga Nacional de Fútbol Americano. Pese a la falta de canchas y al costo de los implementos, los dirigentes y deportistas se plantearon masificar esta disciplina.

Con ese propósito, desde hace ocho años visitan universidades, colegios, clubes, barrios… Allí reclutan practicantes para esta disciplina. En la actualidad son 25 jugadores de entre 17 y 34 años, entre estudiantes y profesionales. Algunos llegan, pero no se mantienen.



Marco Jiménez, uno de los fundadores, reconoce que la tarea no es fácil. La convocatoria también se hace por las redes sociales y mediante hojas volantes. Entre los jugadores están alumnos de los colegios Miguel Merchán, Daniel Córdova, Técnico Salesiano, César Dávila, Manuel J. Call. Según Édisson Patiño, presidente del club Cóndores, fue fundado el 19 de enero del 2009.



Otro contratiempo para los practicantes es la falta de un almacén que comercialice la implementación deportiva, cuyos principales fabricantes son de Estados Unidos.



Para practicar esta disciplina se requiere casco con protección frontal, protector bucal, de hombro, pecho, rodillas, codos y coxis, así como guantes y zapatos. El valor promedio de la indumentaria completa supera los USD 400.



Por los costos y la falta de canchas, resultó difícil armar la Liga Nacional, porque en el país “pocos saben jugar fútbol americano”. Lobos de Quito y Colorados de Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicados primero y segundo en temporada regular, clasificaron a las semifinales del torneo 2017.

Los otros conjuntos participantes son Caimanes de Guayaquil, Troyanos de Cuenca, Osos de Portoviejo, Berserkers y Kraken de Quito. Estos dos últimos fueron excluidos por no acatar los reglamentos.



Los juegos de los ‘play-off’ para conocer a los otros dos semifinalistas serán el 14 de octubre. Los rivales son: Cóndores vs. Troyanos; y Caimanes vs. Osos. El ganador del primer cotejo jugará con Colorados y el segundo lo hará con Lobos.



Los cotejos se juegan con reglamentación española, con nueve jugadores por equipo, en cancha de 91, 5 metros de largo por 49 metros de ancho. Son cuatro cuartos de 15 minutos cada uno, aunque un juego puede durar hasta tres horas. El cronómetro se detiene cuando termina la jugada.



En la temporada regular, que comprendió de siete fechas, los mejores fueron Lobos, Colorados y Cóndores, con siete, seis y cinco cotejos ganados. El único invicto del torneo es Lobos; mientras que Cóndores no ha perdido en condición de local. El resultado más llamativo se registró el 16 de septiembre. Ese día Lobos ganó 80-0 a Cóndores. Pero sobre el marcador existe una explicación.



Patiño dice que se planteó diferir el juego en Quito, pero Lobos no aceptó. “Viajamos 10, pero se requieren 21 jugadores. Esa fecha coincidió con el regreso a clases en colegios y universidades. “No nos hubiéramos presentado, pero evitamos dar una mala imagen”.



Cóndores también tiene un equipo de 12 integrantes damas, quienes desde hace cuatro meses entrenan el fútbol americano y fútbol flag. En esta última modalidad únicamente se trata de quitar las banderas, explica Tania Granda, una de las jugadoras. “Vine a probar y me gustó”.



Los entrenamientos de hombres y mujeres son los lunes y miércoles, de 18:00 a 20:30; mientras los sábados se realizan de 14:00 a 18:00.