Claudio Villanueva terminó en el puesto 18 en la prueba de 50 km marcha; Andrés Chocho quedó descalificado 

El ecuatoriano Claudio Villanueva terminó decimoctavo en la prueba de los 50 km marcha del Mundial de Londres. En la misma competencia Andrés Chocho quedó eliminado antes de superar los 35 kilómetros. La competencia por el Mundial de Atletismo se realizó en Londres la mañana de este 13 de agosto del 2017.

Claudio Villanueva de Ecuador compite en la carrera masculina de 50km en el Mundial de Atletismo de Londres. Foto: EFE

Con un tiempo de 3 horas 49 minutos y 27 segundos (3:49:27), Villanueva logró su mejor marca personal, en una carrera en la que Andrés Chocho, también ecuatoriano, quedó amonestado tras recibir tres amonestaciones, que le dejaron fuera de la prueba antes de completar los 35 kilómetros.



Chocho, de 33 años, no estaba muy conforme con los motivos de las amonestaciones: “Estoy algo molesto con la decisión de los jueces. No sentí ningún cambio en mi marcha respecto al principio y de la nada empezaron a caer avisos. No estoy para nada conforme, he trabajado mucho para esto. Todavía era temprano para hacer un movimiento en la prueba. Cayó como un shock las amonestaciones, fueron todas seguidas”, lamentó Chocho.

El ecuatoriano Andrés Chocho (izq.) y el mexicano Horacio Nava (der.) pasan delante del Palacio de Buckingham durante la prueba de los 50 km marcha. Foto: EFE

“Las sensaciones eran muy buenas y únicamente estaba esperando los kilómetros finales. Me veía con posibilidades de atacar e intentar algo”, apuntó. Claudio Villanueva, de 29 años, sí que pudo acabar la prueba larga de la marcha, pero en los últimos diez kilómetros acusó el esfuerzo del principio, cayendo del las primeras posiciones hasta el puesto 18.



“En el kilómetro 40, los japoneses tiraron fuerte y no pude soportar el ritmo. Mejoré al menos mi marca personal”, aseguró. “Entrenamos muy fuerte. Sabíamos a lo que veníamos. El último 10 es donde la gente tira fuerte. No pude soportar el ritmo y ahí perdí. Habíamos trabajado fuerte para la medalla, pero muy bien no fue”, admitió.