El Clásico del Astillero quedó diferido

Barcelona SC y Emelec llegaron a un acuerdo, diferir el Clásico del Astillero, que debía jugarse este 6 de mayo, en el estadio Monumental. El partido corresponde a la fecha 13 del torneo. Se jugará el primer miércoles disponible.

La semana pasada el cuadro eléctrico había solicitado jugar el sábado, debido a su partido de la Copa Libertadores, ante River Plate, en Argentina el 10 de mayo.



Barcelona, por su parte pidió que no se juegue ese día. Ellos juegan este 2 de mayo ante Botafogo ese día y no cumplirían con el tiempo reglamentario de descanso entre partido y partido. Solicitaron diferir el encuentro.



Ante esa eventualidad, la directiva eléctrica informó que deseaban quitar su pedido inicial y aceptar la solicitud de Barcelona SC. "No queremos perjudicar a terceros", dijeron en un comunicado.



El asesor jurídico de la FEF, Guillermo Saltos, complementó que el acuerdo está amparado en el artículo 139 del reglamento del Comité Ejecutivo.



"Un club no puede adelantar su partido, si su contendor actúa en un campeonato internacional", dijo el jurista. Según Saltos, esa decisión no afecta a clubes, por lo que pidió aceptar el acuerdo.



Nicolás Vega, de la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha, pidió una prueba explicación del tema. Él consideraba que el partido debía jugarse. Sin embargo, al final se aceptó el criterio de Saltos.