Antonio Valencia jugó 90 minutos en un deslucido derbi de Manchester

El Manchester City y el Manchester United empataron sin goles en un deslucido clásico de la ciudad que no dejó secuelas y que completó la fecha 34 de Premier League. El volante ecuatoriano Antonio Valencia jugó todo el partido.

En busca de asegurar la cuarta posición del certamen, la última que entrega una plaza para la próxima Champions League, el City llevó la iniciativa, pero no pudo cristalizar su dominio frente al arco defendido por el español David De Gea.

En las estadísticas, el conjunto dirigido por el español Josep Guardiola superó por 19-3 al del portugués Jose Mourinho en remates al arco. Sin embargo, no pudo quebrar el cero y se tuvo que conformar con la igualdad. "No recuerdo una temporada que hayamos dominado tanto, sobre todo a los equipos grandes, y no hayamos logrado nada con eso", se lamentó el capitán del City, Vincent Kompany.



"Sumamos un punto, no es tan malo, pero nunca sentimos difícil el partido o que ellos podían ser una amenaza", añadió el defensor belga. "Para nosotros es un punto ganado", admitió el capitán del United, Michael Carrick. "En general, pienso que jugamos bien excepto en el final cuando el partido ya era pura emoción".



El momento más caliente del partido se dio a los 83 minutos, con la expulsión del belga Marouane Fellaini por golpear con su cabeza al argentino Sergio Agüero. El mediocampista belga había visto la tarjeta amarilla diez segundos antes por otra infracción frente al argentino.



"Es un poco roja y un poco una acción de un jugador argentino muy, muy experimentado", explicó Mourinho sobre la jugada en la que el argentino increpó a su rival por dos faltas seguidas y Fellaini reaccionó con el golpe de cabeza.



Agüero tuvo la ocasión más clara del encuentro cuando se jugaban nueve minutos, pero después de recibir del belga Kevin De Bruyne, su remate rozó el palo derecho de De Gea. Con el tiempo cumplido, el brasileño Gabriel Jesús, que ingresó en los minutos finales, anotaba de cabeza el tanto de la victoria para los "citizens", pero la jugada fue invalidada por fuera de juego.



Así se terminó la ilusión de los locales de ganar el partido que merecían. "Cuando te quedas con diez jugadores, las cosas se ponen más difíciles", destacó Carrick. "Pretendíamos hacer más en ataque y aprovechar más los contraataques", reconoció Mourinho.



"En la primera mitad tuvimos un buen control, pero en la segunda se hizo más difícil. Tuvimos que tomar la decisión de jugar para buscar el empate y luchamos duro por conseguir un punto", indicó el portugués. Con la igualdad en el marcador, el City quedó en la cuarta posición con 65 puntos, uno por delante de su rival de hoy y uno por detrás del Liverpool, que tiene un partido más jugado.



Para el United, si bien no pudo superar en la tabla a su adversario, quedó el dato positivo que extendió a 24 su racha de partidos sin derrotas en la Premier. Lejos de esa pelea, el Chelsea lidera el certamen con 78 unidades, seguido a cuatro por el Tottenham. A diferencia de la rivalidad de otros tiempos, los entrenadores Josep Guardiola y Jose Mourinho se dieron un caluroso abrazo antes del inicio del encuentro.