El cineasta Halldorsson le tapó un penal a Messi

Argentina arrancó ayer con mal pie el Mundial. No pudo con la novata Islandia, su estrella Lionel Messi falló un penal y debió irse con un empate 1-1 en Moscú y muchas dudas sobre su funcionamiento, de cara al camino que le resta para clasificarse a las fases finales.

“Me siento responsable”, admitió Messi, tras el empate que dejó sabor a derrota en el vestuario. Argentina deberá buscar ahora mejores resultados frente a Croacia y Nigeria para mantener viva la ilusión de pasar a octavos por el grupo D.



“Siento amargura de no haber podido sumar en el primer partido los tres puntos, porque lo merecíamos. Pero ahora hay que pensar en Croacia”, urgió el capitán, más tranquilo.



El equipo argentino abrió la cuenta a los 19 minutos con un gol de Sergio Agüero. De espaldas a la defensa, giró y remató de zurda al ángulo derecho de la valla ‘vikinga’, para marcar su primer gol en un Mundial. Pero la ventaja duró poco. Con desinteligencias en la defensa y el portero Wilfredo Caballero trabado, no lograron despejar la jugada y Finnbogason se encontró solo con el balón y empujó la pelota.



En un penal, verificado a través del VAR, a favor de Argentina, el portero islandés Hannes Thor Halldorsson se convirtió en héroe al adivinar la intención de Messi y desviar el balón junto a su palo derecho.



Fue el cuarto penal errado de los 21 que pateó el ‘crack’ con la albiceleste. Y se quedó sin poder celebrar como debía los 12 años de su primer gol en un Mundial, tras el que marcó el 16 de junio del 2006, en la goleada 6-0 a Serbia, en Alemania.



Luego, Messi tampoco acertó en dos tiros libres, su arma letal, cuando más se lo necesita.



Argentina dominó claramente el partido, con una posesión de más del 70%, pero padeció uno de sus más recurrentes problemas, la falta de eficacia a la hora de convertir y hallar espacios ante un equipo que se cerró atrás con dos líneas de cuatro jugadores.



El partido fue trabado y a Argentina, que apostó por una formación conservadora con un doble 5 de contención, pese al neto perfil ofensivo del DT Jorge Sampaoli, le costó crear riesgo y llegar al arco rival.



La diferencia de altura se notó, en particular en las jugadas aéreas y en las disputas uno a uno por el balón. Islandia es el tercer equipo más alto, con un promedio de 1,85 metros, y Argentina, el cuarto más bajo, con 1,79. Esto, más la dureza de los ‘vikingos’ a la hora de cortar o despejar interrumpió casi todo intento albiceleste.



Jorge Sampaoli, DT argentino, espera que los próximos encuentros sean diferentes. “Las características de Croa­cia no son las mismas que las de Islandia o Nigeria. Será un grupo muy disputado”.



En cambio, Islandia celebró el resultado como un triunfo. “Ha sido un gran partido para nosotros”, dijo sonriente el técnico, Heimir Hallgrimsson, quien es odontólogo.



El golero islandés



La historia del golero Hannes Halldorsson es una de las tantas que ofrece la increíble Selección islandesa, uno de los equipos más queridos del fútbol internacional, tras su irrupción en la Eurocopa 2016.



A la par de su trabajo como futbolista, Halldorsson es director de cine. Produjo un videoclip para el grupo Greta Salome & Jonsi, que representó a Islandia en el Festival de Eurovisión en 2012, hizo anuncios publicitarios y hasta llegó a rodar una película de zombis.



Entre sus producciones se encuentra un clip que hizo para Coca-Cola antes del Mundial y que se transmitió en Islandia bajo el título ‘Saman’ (Juntos). Allí, se exhibe con orgullo el espíritu combativo del combinado ‘vikingo’, con su clásico ritual del “¡Huh!, ¡Huh!”.



Halldorsson refleja a la perfección esa idiosincrasia, ya que tuvo que superar momentos complicados para llegar al lugar en el que está. En el 2004, casi pierde un dedo en una filmación. Eran épocas en las jugaba al fútbol como amateur y pesaba 105 kilogramos. Hoy, a sus 34 años, Halldorsson es el portero del Randers FC de Dinamarca y sobre todo el dueño del arco de Islandia.