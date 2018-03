‘Dome’ Azuero alcanzó un título latinoamericano en bicicrós

La excampeona mundial juvenil de bicicrós, Doménica Azuero, se estrenó este año con una medalla de oro en la Copa Latinoamericana que se corrió en Sucre, Bolivia. De esa manera, demostró que está en pleno proceso de recuperación para alcanzar su mejor nivel técnico.

Azuero superó a la brasileña Julia Alves Dos Santos y a la argentina Mariana Díaz, quienes tuvieron que conformarse con las preseas de plata y bronce. La competencia se desarrolló en dos rondas, el sábado y domingo pasados.



Según Miguel Azuero, padre de la deportista, con el título latinoamericano acumuló 120 puntos para el ‘ranking’ de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Con ese puntaje -dijo- tiene posibilidades de ascender al puesto 25 en la clasificación general élite.



Azuero, de 21 años, regresa hoy al país con el propósito de continuar su preparación, con la meta de participar en las dos primeras válidas de la Copa Continental, que será en Rock Hill (Estados Unidos), entre el 23 y 24 de marzo. Cada parada entregará 60 puntos al ganador, para el escalafón mundial.



Seguidamente viajará a París (Francia), sede de la Copa Mundo de Supercrós, programada entre el 30 de marzo y 1 de abril. Su preparación durante el día es de cinco horas, en pista, gimnasio y ruta; su principal entrenador es el francés Thomas Allier.

En sus entrenamientos en Cuenca cuenta con el apoyo de los técnicos nacionales Paúl Valdivieso y Erick Loa. También están el preparador físico Diego Zhañay y el psicólogo Esteban Paredes.



Todas sus carreras pro­gramadas para este año son puntuables para la clasificación de la Unión Ciclista ­Internacional (UCI) y, por consiguiente, ayudan a sumar en la búsqueda de un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Después de su victoria, la ciclista cuencana destacó: “estoy muy contenta y satisfecha por lo que he podido hacer este fin de semana acá. En las tres últimas carreras que participé, he podido acumular 180 puntos para la clasificación UCI; eso me deja muy feliz”.



Otra ecuatoriana que se subió al podio es Isabella Peña, quien obtuvo medallas de bronce y plata, en la primera y segunda rondas, en los dos días de competencia. Sus principales rivales fueron las colombianas Melissa Vargas y Laura Bedoya y la chilena Macarena Pizarro.



Azuero comenzó la temporada 2018 con una presea de oro en el Nacional de BMX, que se desarrolló en Tena. Ella se recupera de una grave lesión que la llevó al quirófano y la alejó de las pistas. La Copa Latinoamericana congregó a pedalistas de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia.