Tras fallar penal en el Mundial, peruano Cueva es insultado en pleno vuelo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El futbolista peruano Christian Cueva, quien falló un penal con su selección ante Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018, fue insultado por un pasajero peruano en un vuelo internacional, informó este martes 17 de julio del 2018 el jugador.

“Lamento profundamente la agresión verbal que sufrí de parte de una persona que, aprovechándose de mi buena fe y disposición para con todos los hinchas, profirió palabras irrepetibles en una grabación de video” , indicó el jugador en un comunicado.



En las redes sociales circula el video grabado con un celular que muestra al futbolista en un vuelo comercial que iba desde Perú hacia Rusia, donde firmará próximamente con el club Krasnodar.



De súbito, el pasajero que grababa el video comienza a proferir insultos a Cueva por haber errado el penal en el partido que la selección inca perdió 1-0 ante Dinamarca.



“Este hecho hiere no solo la dignidad de mi familia, sino también del equipo y de todos los peruanos que hemos sido uno solo en este Mundial” , dijo Cueva.



El video, subido a internet por su autor, se volvió viral en las redes sociales, donde los compañeros de Cueva y aficionados se solidarizaron con él y criticaron al hombre que lo insultó.



“Cholito querido, sabes que siempre hay gente muy malintencionada, tú continúa rompiéndola dentro del campo” , escribió el delantero André Carrillo, del Benfica portugués.



“Hay gente tan repugnante” , dijo el defensa Anderson Santamaría, del Puebla mexicano, mientras que el portero Alejandro Duarte, flamante fichaje del Lobos BUAP mexicano, afirmó que “a una persona no se le puede medir o respetar por sus logros profesionales, sino simplemente como ser humano” .



En el Mundial, el seleccionado inca perdió 1-0 con Dinamarca y Francia (que finalmente se coronó campeón del torneo) . En su tercer encuentro del Grupo C, ya sin opciones de avanzar a octavos, se impuso 2-0 a Australia



Perú no clasificaba a un Mundial desde hacía 36 años.