Chivas estrena título de Copa en su visita al Cruz Azul de Ángel Mena

Las Chivas de Guadalajara, flamantes campeones de la Copa MX, visitarán mañana en el primer partido después de su título a un alicaído Cruz Azul del ecuatoriano Ángel Mena por la antepenúltima fecha de la temporada regular de la Liga mexicana de fútbol. Los visitantes intentarán mantener la racha positiva rumbo a la parte más importante del semestre.

Los locales, en cambio, buscan salvar los papeles en un torneo que nunca fue benevolente con ellos. A Chivas no podría llegarle en mejor momento su visita a la Ciudad de México, uno de los lugares donde más aficionados concentra en el país. Después de haberle ganado la Copa MX al Monarcas Morelia en los penales, los de Guadalajara quieren clasificarse a los playoffs y buscar el "doblete".



"Ahora vamos por la liga", declaró el mediocampista de Chivas Rodolfo Pizarro al término de la final. "El grupo está muy bien, pero no debemos conformarnos, la meta es pelear por los dos torneos, ya ganamos uno, falta el más importante", dijo a Chivas TV. Los dirigidos por el argentino Matías Almeyda están terceros en la clasificación, con 25 unidades, empatados con Xolos pero con peor diferencia de gol, a un punto del líder Toluca.



De combinarse los resultados, podría acabar la jornada clasificado a la liguilla por el título. "Voy a pensar en Cruz Azul pasado mañana (este viernes)", declaró un Almeyda exultante en la conferencia previa posterior al partido con los de Morelia.



"Estamos muy cómodos en este club, nos sentimos identificados, vamos viendo torneo a torneo y partido a partido, no más", añadió el sudamericano. En cambio, Cruz Azul llega en peor forma, muy cerca de la eliminación y rodeado de críticas por su bajo desempeño. Los dirigidos por el español Paco Jémez nunca lograron despegar y, después de caer en semifinales de Copa, están a un paso de ser eliminados en la liga.



Los cruzazulinos ocupan el lugar 15 de 18, con apenas 14 puntos en 14 partidos, y sería su sexto torneo consecutivo sin acceder a los 'playoffs', siendo el único equipo de los que actualmente juegan en la primera división que no logra llegar a la fase final en las últimas tres temporadas. Cuestionado sobre si es un "fracaso", el seleccionado chileno de Cruz Azul, Francisco "Gato" Silva respondió negativamente.



"Ustedes pueden llamarlo como quieran, se demostró que el equipo juega bien, pero se cometieron errores puntuales y hoy se paga eso", expresó a los medios en la previa del partido. En el mismo tono, Jémez ha repetido en distintas ocasiones durante las últimas semanas lo mismo que Silva.



"Fracasan los que dejan de intentarlo y nosotros hemos hecho todo lo posible por salir adelante, así que no, no es fracaso", expresó en su momento el entrenador ibérico. Los aficionados, decepcionados por una temporada más sin liguilla, han probado hasta lo excéntrico.



El miércoles pasado, 12 de abril del 2017, una 'bruja' visitó la entrada de las instalaciones del equipo en la capital mexicana y 'exorcizó' al club de los 'hechizos' que le impiden ser campeón de liga desde hace 19 años. La mujer pidió que, en caso de que Cruz Azul se imponga a Chivas, le "agradezcan el favor". "Si no, me pongo la playera de Chivas", expresó a los medios de comunicación.



Los boletos, a pesar de haber sufrido un aumento para este encuentro en especial y con los precios inflados al doble en la reventa, se agotaron a principios de semana. El sábado, 22 de abril del 2017, con o sin maldiciones de por medio, dos de los equipos más importantes del país pelearán cada uno por una meta muy diferente.



Mañana también se disputarán partidos entre equipos que buscan un boleto a las finales.Tigres visitará a los Rayados de Monterrey en el llamado "clásico del norte" y Atlas recibirá en Guadalajara al Pachuca. En la zona baja de la tabla, tres de los cuatro equipos involucrados en la lucha por la permanencia en primera división,Puebla,Jaguares y Monarcas, visitarán al León, Querétaro y Necaxa, respectivamente.