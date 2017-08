Chile espera a la Albirroja y la Verde con un ojo en el TAS y otro en La Paz

Con un ojo puesto en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y otro en los más de 3 600 metros de altitud de La Paz espera la selección de Chile la vuelta de las eliminatorias del Mundial de Rusia.

La Roja recibirá a la selección de Paraguay dentro de exactos quince días y visitará a la de Bolivia el 5 de septiembre. El TAS debe resolver antes de esta doble fecha la apelación de Bolivia al fallo de la FIFA que le quitó cuatro puntos, tres de ellos ganados a Perú y uno a Chile, por la participación indebida del jugador de origen paraguayo Nelson Cabrera.



La apelación de Bolivia ha sido respaldada por otras federaciones que se verían favorecidas si Chile y Perú pierden los puntos ganados en los despachos, pues cambiaría la clasificación y la Roja caería a la zona de repesca, y Perú quedaría al filo de la eliminación.



La atención de Chile está puesta en La Paz y los rigores de la altitud, que la Roja ya ha podido neutralizar con entrenamientos en la altitud y el uso de cámaras hiperbáricas.



Según ha anunciado la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la plantilla, finalizado el partido con Paraguay se desplazará a Calama, cuyos 2.600 metros garantizan una adecuada preparación.



Con 23 puntos, y aún sin perder los puntos reclamados por Bolivia en el TAS, la Roja necesita sumar los seis puntos en disputa para acercarse a la clasificación.



En las últimas jornadas, los de Pizzi deben recibir a Ecuador y visitar a Brasil, que aunque ya está clasificado es, tal vez, el rival más complicado en cualquier circunstancia.



Se prevé que Pizzi mantendrá, con pocas variantes, la base de la plantilla que ha utilizado, con el portero y capitán Claudio Bravo, el defensa Gary Medel, el volante Arturo Vidal y el punta Alexis Sánchez como columna vertebral.



Además de los habituales Charles Aránguiz y Marcelo Díaz en la mitad, Jean Beausejour y José Pedro Fuenzalida en las bandas, Mauricio Isla y Gonzalo Jara en la zaga. Preocupa a Pizzi que varios jugadores no han tenido continuidad en sus clubes.



Bravo no ha aparecido en la puerta del Manchester City y Medel dejó el Inter y aún no debuta con el Besiktas turco. Marcelo Díaz parece no llenar a Juan Carlos Unzué, nuevo entrenador del Celta de Vigo y no ha jugado desde el 2 de julio.



El delantero Eduardo Vargas no despega en el Tigres mexicano, suerte opuesta a la de Nicolás Castillo, que lleva cuatro goles en la misma Liga con Pumas. En el ámbito local el experimentado Esteban Paredes ilusiona pues en el último año suma 37 goles en 45 partidos.



Castillo y Paredes ganan hasta ahora el pulso a Mauricio Pinilla, que regresó a la Universidad de Chile, pero todavía no marca.

También se conjetura sobre la vuelta de Jorge el Mago Valdivia, renacido, pues se ha tornado figura de Colo Colo.