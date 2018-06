Cheryshev se reivindicó en el triunfo ruso

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos goles de muchos quilates en el partido inaugural de un Mundial, en su casa, saliendo del banquillo, con 80 000 personas en las gradas y cientos de millones en el televisor. Eso es lo que hizo ayer (jueves 14 de junio del 2018) el ruso Denis Cheryshev, un futbolista al que por fin le vino la fama por algo bueno.

Y es que, muy a su pesar, el jugador nacido en Nizhni Nóvgorod, en 1990, saltó a los primeros planos en diciembre del 2015, cuando el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey por alineación indebida.



Cheryshev, entonces en el club blanco, arrastraba una sanción de la temporada anterior y no podía jugar en el ida de los dieciseisavos de final frente al Cádiz. Su DT, Rafael Benítez, lo alineó de titular, y cuando se dio cuenta del error era demasiado tarde.



El Madrid ganó aquel partido 3-1, pero de nada sirvió. Fue descalificado y Cheryshev, víctima de infinidad de chistes. Y es que para colmo todo ocurrió en el estadio del Cádiz, que tiene una de las aficiones con más ingenio del mundo. “Cheryshev, Cheryshev, te quiero”, cantaba la hinchada del Cádiz con humor, en la segunda mitad, cuando el ruso ya había sido cambiado y todo el mundo era consciente del asunto.



“Campeones, campeones”, gritaban otros. El extremo dejó el Real Madrid al final de aquella temporada y fichó por el Villarreal, donde aún sigue.

Esta temporada jugó 32 partidos y se ganó la confianza del DT ruso Stanislav Cherchesov, que lo convocó para el Mundial. Ayer arrancó el duelo en el banquillo, pero acabó siendo el héroe de Rusia delante del mismísimo Vladimir Putin, que siguió el 5-0 en las gradas del Luzhniki.



La lesión de Alan Dzagoev le abrió las puertas en el minuto 24. Y justo antes del descanso se ‘inventó’ el segundo gol, que hizo levantar de los asientos a los hinchas. Después, cuando el duelo ya estaba resuelto, batió desde fuera del área al golero saudita con un zurdazo.



“La verdad es que ni en mis mejores sueños he soñado con una noche así. Yo era feliz con simplemente estar entre los 23 elegidos, con esto ni siquiera he soñado”, dijo en un perfecto español el jugador del Villarreal.



“Estoy contento, contentísimo. Por mi familia también, han sufrido muchísimo con mis lesiones”, agregó.



Ya no hay burlas, solo aplausos. El ruso fue elegido MVP del partido, en una inauguración inolvidable para él.



La goleada de ayer (jueves 14 de junio del 2018) es una de las siete en partidos inaugurales. La primera fue en 1930, cuando Francia ganó 4-1

a México. La segunda en 1934: Italia 7, EE.UU. 1. En 1950 Brasil goleó 4-0 a México, en 1954 Brasil venció 5-0 a México, en 1958 Francia goleó 7-3 a Paraguay y el 2006 Alemania derrotó 4-2 a Costa Rica.



Lea más noticias del Mundial de Rusia AQUÍ