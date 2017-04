Hazard rescata al Chelsea y lo mete en la final de la FA Cup

El Chelsea, aferrado a un sublime Eden Hazard, autor de un gol y una asistencia en el tramo final del encuentro, derrotó este sábado 22 de abril de 2017 en el estadio de Wembley al Tottenham Hotspur por 4-2 y se clasificó para la final de la Copa de Inglaterra (FA Cup).

Hazard, que, incomprensiblemente, empezó el encuentro desde el banquillo, rescató a su equipo, que empataba 2-2 y daba signos de agotamiento cuando ingresó en el terreno de juego.



Los del suroeste de Londres, que apuntan al doblete Premier League-FA Cup, ya esperan rival en la final del próximo 27 de mayo. El domingo, en este mismo escenario, Arsenal y Manchester City (15:00 GMT) disputarán la segunda semifinal.



A la conocida ausencia de Gary Cahill -sufrió ayer una gastroenteritis y le reemplazó Nathan Aké en el once- se sumaron hoy las de Hazard y Diego Costa, que arrancaron el choque desde el banco de suplentes. El hueco dejado por el belga y el hispano-brasileño lo ocuparon, en el clásico 3-4-3 de Antonio Conte, Willian y el poco habitual Michy Batshuayi, quien desde el pasado 28 de enero sólo había jugado 23 minutos.



En el Tottenham, hoy visitante en Wembley, el mismo esquema, aunque con la novedad del coreano Heung-min Son en el costado izquierdo en lugar de Ben Davies y de Kieran Trippier en la derecha por Kyle Walker.



El encuentro se le puso de cara a los Blues desde muy temprano, cuando Willian sorprendió a Lloris en un libre directo desde la frontal y modificó primero el marcador de Wembley. El media punta brasileño, especialista en faltas, no falló después de que Alderweireld zancadilleara a Pedro cuando éste se plantaba solo ante Lloris.



No tardó en llegar la reacción de los de Mauricio Pochettino, que igualaron la contienda merced a un magnífico tanto de Harry Kane: el punta inglés peinó el esférico desde prácticamente el suelo tras un centro de Eriksen y lo colocó en el segundo palo de Courtois, inalcanzable para el meta francés.



Se asentaron los del norte de la capital sobre el verde y se hicieron los dueños del partido, con varias aproximaciones de peligro que solventó muy bien la defensa Blue, liderada por un David Luiz imperial.



Cuando mejor estaban los hoy visitantes, les cayó un nuevo jarro de agua fría, después de que Son cometiera un infantil penalti sobre Victor Moses a falta de 3 minutos para el descanso.



El internacional nigeriano le ganó la espalda y fue zancadilleado por el 7, que se fue demasiado temprano al suelo. No falló desde los 11 metros Willian y, engañando al portero, volvió a poner por delante a los suyos.



Si la primera mitad fue eléctrica, los segundos 45 minutos no lo fueron menos y se vieron otros tres goles. Dele Alli, desaparecido hasta ese momento, subió las tablas al marcador cuando recibió un magnífico pase de Eriksen a la espalda de los centrales y empaló de primera al fondo de la red.



Ahí apareció Hazard. A los 13 minutos de su ingreso en el terreno de juego, el mago belga rescató a los suyos después de que la pelota le cayera en los pies tras un saque de esquina y lanzara un zurdazo raso que perforó la meta de Lloris.



Sin apenas tiempo para la reacción Spur, llegó la sentencia del Chelsea. Después de una triangulación entre Fabregas y Hazard, el belga puso el balón al borde del área, donde Matic, llegando desde atrás, empaló con todo y perforó la escuadra izquierda para darle la victoria a los Blues y meterlos en su primera final de FA Cup desde 2012.