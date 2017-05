Chávez Jr. cumple con peso pactado para combate con 'Canelo' Álvarez 

Los boxeadores mexicanos Julio César Chávez Jr. y Saúl "Canelo" Álvarez llegaron en la ceremonia de pesaje a 164 libras (74,39 kilogramos) y cumplieron con lo pactado para su pelea de este sábado en Las Vegas, Nevada.

La pelea más esperada entre boxeadores mexicanos fue negociada en 164,5 libras (76,600 kilogramos). Es un peso que se encuentra entre la división mediana y supermediana.

Chávez Jr. no tuvo problemas al subir a la báscula y así evitó una multa. "Canelo" pasó de las 160 libras por primera vez en su carrera. Chávez Jr., por el contrario, dio un peso apenas por encima del que dio en 2012 cuando enfrentó a Sergio 'Maravilla' Martínez.

"Yo también tenía dudas en llegar al peso, pero no tuve problemas, entrené y corrí mucho" le declaró Chávez Jr. a Televisa. "No puedo decir mi estrategia, pero voy a aprovechar las ventajas boxísticas naturales que tengo, voy a salir a ganar en cada round", agregó.

"Nunca dejé de tomar agua, me la pasé bien, dormí varias horas, son buenos síntomas de que el cuerpo no está desgastado. Me siento delgado, más ágil, con la preparación que hice regresé a mi mejor peso", aseguró

"El Hijo de la Leyenda", que mostró un semblante alegre y risueño, muy diferente al del miércoles pasado, cuando se notaba esquivo y malhumorado. "Cuando haces una preparación a conciencia no debe haber problema para dar el peso, siempre supe que (Chávez Jr.) lo iba a cumplir", declaró por su parte 'Canelo' Álvarez a Televisa.

"Me preparé para el mejor Julio", manifestó. Sobre su estrategia para el combate, Álvarez indicó que "tiene todo preparado para contrarrestar" a su rival. "En una pelea como esta, no solo hay plan A y plan B, tenemos todos los planes necesarios para ganar", finalizó Álvarez.

"Vamos a ver a un Julio César diferente", aseguró también a Televisa Ignacio Beristáin, entrenador miembro del salón de la fama que coordinó el equipo de Chávez Jr. durante los últimos tres meses.

Varios miles de aficionados crearon un gran ambiente durante la ceremonia realizada en el MGM Garden Arena, a unos minutos de distancia del T-Mobile Arena, donde este sábado por la noche (horario local) se llevará a cabo el enfrentamiento.

Álvarez llega como claro favorito en las apuestas y un récord de 48 victorias (34 de ellas por nocaut) y una derrota. Chávez Jr. lo hace con 50 victorias, 34 por nocaut, y dos derrotas, una de ellas también por nocaut.