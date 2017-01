Los Chasquis convocó a 133 talentos

La pista atlética de la Concentración Deportiva de Pichincha se llenó con 133 jóvenes de 15 a 16 años, de cantones como Puerto Quito, Los Bancos, Pedro Moncayo, Cayambe, Rumiñahui, Mejía y Pedro Vicente Maldonado. Ellos partici­paron en los Juegos de la Provincia 2017.

Susana Túqueres, competidora de la selección de Cayambe, de 15 años, ganó medalla de oro en la modalidad de marcha atlética, en 3 kilómetros. La corredora comentó que la prueba estuvo fuerte, porque la presionaban dos compañeras. En un momento se sintió perdida, lo que la llevó a no dejarse vencer y concentrarse en la competencia.



Ella logró el primer puesto de su categoría. Esta joven promesa viene de una familia de atletas. Desde los 5 años comenzó a entrenarse. “Todos en mi familia practican este deporte, por eso me encanta, sobre todo entrenarme con mi padre”, comentó.



Este no es el único premio que ha ganado, tiene más medallas por la trayectoria que ha realizado durante todos estos años. Practica dos horas de lunes a viernes, con su entrenador Darwin Sánchez. Los fines de semana se prepara con su padre, cerca de una hora.



En el mismo equipo de competidores se encuentra Bryran Sánchez, quien se ha enfocado en el atletismo por dos años. Las pruebas que más le apasionan son las carreras de fondo y semifondo, porque cubren largas distancias. Sánchez practica dos horas todos los días junto con el técnico Darwin Sánchez. El atleta quedó primero en la prueba.



En otra modalidad se destacó Wilson Guerrero, del cantón Puerto Quito. Ganó el primer lugar en el lanzamiento de la bala y obtuvo un resultado de 13 metros con 18 centímetros. “La adrenalina que se siente antes de la carrera, todo lo que sacas en la pista y mejorar constantemente son las razones que más me entusiasman de estas competencias”, mencionó Guerrero.



Además, practica otras dos disciplinas: salto alto y salto triple. El objetivo de esta convocatoria deportiva fue promover el atletismo en los cantones de Pichincha. También buscar talentos nuevos y promover la práctica de este deporte. “Estos torneos han dado grandes resultados, de estas escuelas salieron varias promesas, como Diego Ferrín, seleccionado olímpico en salto alto.



Otro caso es el de Hugo Chila, vicecampeón mundial en salto triple”, comentó Félix Sánchez, entrenador de atletismo de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP). La CDP convocó a los participantes de los cantones para que compitan en varias modalidades, entre el sábado y ayer.



Se observó el rendimiento de cada uno de los atletas y se aconsejó a los entrenadores para que mejoraran el rendimiento de sus pupilos. Puerto Quito llevó 20 atletas. En tanto que Los Bancos inscribió a 19, Pedro Moncayo tuvo 16, Cayambe 30, Rumiñahui 23 y Mejía convocó a 24. Pedro Vicente Maldonado fue el único cantónque no inscribió a competidores en esta modalidad deportiva.